Росстат: в июне умерли почти 12 тысяч человек c коронавирусом

По данным Росстата в июне 2020 года в России умерло почти 12 тысяч человек, у которых был подтверждён диагноз коронавирусной инфекции. Однако основной причиной смерти COVID-19 стал только у 5448 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.
У 1589 погибших коронавирус предполагается, как основная причина смерти, но окончательные данные ещё не получены. В 1399 случаях COVID-19 повлиял на развитие других болезней и ускорил смерть. У 3481 погибшего коронавирус был диагностирован, но никак не повлиял летальный исход. Всего в России за июнь 2020 года умерло 162 758 человек - это на 25 тысяч больше чем за тот же месяц 2019 года.
С начала эпидемии коронавирус был обнаружен у более чем 870 тысяч россиян. 14756 заболевших умерли, более 680 тысяч выздоровели.
- Всего в мире, по данным ведущих мониторинг организаций, таких как институт Джонса Хопкинса, число смертей от коронавирусной инфекции превысило 700 тысяч. Это число, очевидно, не может считаться точным, как из-за разных подходов к учёту умерших в разных странах, так и из-за возможных фальсификаций.
- В ряде публикаций западных и российских СМИ ставились под сомнения официальные российские данные о числе смертей от коронавирусной инфекции. Указывалось, в частности, на резкий рост числа смертей в апреле по сравнению с апрелем прошлого года – официальные данные об умерших от коронавируса объясняли этот рост лишь частично. Российские власти признали, что учитывают в официальной статистике только тех умерших, у кого коронавирус был признан главной причиной смерти. Если же учитывать всех умерших, у кого был выявлен коронавирус, как это делается в ряде стран, число жертв эпидемии увеличится более чем в 2 раза.
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