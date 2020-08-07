Росстат: в июне умерли почти 12 тысяч человек c коронавирусом

По данным Росстата в июне 2020 года в России умерло почти 12 тысяч человек, у которых был подтверждён диагноз коронавирусной инфекции. Однако основной причиной смерти COVID-19 стал только у 5448 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

У 1589 погибших коронавирус предполагается, как основная причина смерти, но окончательные данные ещё не получены. В 1399 случаях COVID-19 повлиял на развитие других болезней и ускорил смерть. У 3481 погибшего коронавирус был диагностирован, но никак не повлиял летальный исход. Всего в России за июнь 2020 года умерло 162 758 человек - это на 25 тысяч больше чем за тот же месяц 2019 года.

С начала эпидемии коронавирус был обнаружен у более чем 870 тысяч россиян. 14756 заболевших умерли, более 680 тысяч выздоровели.