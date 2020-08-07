ЕС призвал Лукашенко воздержаться от задержаний журналистов

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Александра Лукашенко воздержаться от дальнейших задержаний наблюдателей за выборами, мирных протестующих, кандидатов и членов их команд и немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам в Белоруссии.



Боррель отметил, что во время избирательной кампании белорусские граждане проявили "беспрецедентную политическую мобилизацию", и подчеркнул, что на уважении прав человека и демократических принципов основана политика ЕС в отношении Беларуси.

Как сообщает Международное французское радио, совместное заявление выпустили и министры иностранных дел Франции, Германии и Польши. Они выразили обеспокоенность сообщениями о нарушениях в ходе уже запущенного досрочного голосования и тем фактом, что представители международных организаций, таких как ОБСЕ и ПАСЕ, не были допущены к наблюдению за выборами. Они также выступили за открытый общественный диалог в Беларуси и призвали освободить заключенных, задержанных по политическим мотивам.