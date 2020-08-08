Андрей Пивоваров задержан на границе России с Белоруссией

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан сотрудниками пограничного отдела Рудня в Смоленской области. Вместе с ним были задержаны члены "Открытой России" Даниил Потапов и Александр Федосеев. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на Анастасию Буракову, председателя "Открытой России".

Пивоварову вменяется в вину неподчинение требованию пограничника.

Федосеев и Потапов находятся в пограничном пункте в Себеже, на них составляют административные протоколы. Какова причина их задержания, пока не сообщается.

По словам Бураковой, задержанные ехали как блогеры освещать происходящее. Официальной аккредитации не было — они подавали заявку, но ответа не было. "Они ехали на рейсовых автобусах, обычных, на 60 мест. Остановили только их, остальным дали свободно пройти, — пояснила Буракова.