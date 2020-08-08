В центре Бейрута протестующие захватили министерское здание

Тысячи горожан собрались в субботу, 8 августа, на площади в центре Бейрута, чтобы почтить память погибших при взрывах в порту 4 августа. Разгневанные жители ливанской столицы считают, что ответственность за взрывы и нанесённый городу ущерб несут политические и религионые группировки.

По данным агентства "Рейтер", протестная акция в Бейруте собрала около пяти тысяч человек. Ливанское министерство здравоохранения объявило в субботу обновлённые данные о последствиях взрыва в порту. 4 августа погибли 158 человек, около 6 тысяч пострадали. Об этом сообщила "Немецкая волна". Телеканал "Евроньюс" показал видеокадры, на которых во время свадебных торжеств слышен взрыв сразу же улицы наполняются дымом. Телеканал "Би-би-си" показал кадры демонстрации в центре Бейрута, сопроводив их титрами: "протестующие заняли здание министерства иностранных дел, объявив его штабом революции".



Ливанский Красный Крест сообщил, что в столкновениях между горожанами и полицией пострадали 130 человек, 28 из них госпитализированы.

В Бейруте на две недели введён режим чрезвычайного положения.