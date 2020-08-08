Власти Маврикия объявили чрезвычайное положение из-за аварии танкера

Режим чрезвычайной экологической ситуации был объявлен на Маврикии в связи с опасным загрязнением моря нефтью. Японский танкер Wakashio, шедший под панамским флагом из Китая в Бразилию, сел на мель у юго-восточного побережья Маврикия в конце июля. Однако капитан сообщил местным властям о пробоине лишь в минувший четверг, когда тонны нефти уже попали в море.

Премьер-министр Маврикия заявил об опасности, которую представляет собой разлив нефти, добавив, что население острова и без того страдает от ограничесний, связанных с пандемией коронавируса. Население Маврикия - около полутора миллионов. Главные отрасли экономики - туризм и рыболовный промысел.

Танкер, севший на мель, перевозил 4000 тонн сырой нефти и дизельного топлива.