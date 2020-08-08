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В Минске задержана глава штаба Светланы Тихановской

Светлана Тихановская - главный политический оппонент Лукашенкко на выборах президента Белоруссии в 2020 году

В Минске в субботу, 8 августа, менее чем за сутки до начала голосования на выборах президента Белоруссии, была задержана Мария Мороз, глава избирательного штаба Светланы Тихановской.

Как сообщает МБХ-медиа, Мария Мороз оставлена в милицейском участке до суда, который назначен на понедельник.

В тот же день была задержана, а вскоре отпущена из милиции Мария Колесникова, глава избирательного штаба Виктора Бабарико, другого оппозиционного кандидата в президенты. Бабарико был за несколько недель до голосования арестован и находится за решеткой.

Через полчаса после задержания Колесниковой появились сообщения, что её якобы с кем-то "перепутали". Милицонеры извинились перед ней и, как сообщает МБХ-медиа, ссылаясь на пресс-службу оппозиционного кандидата, "подвезли к месту ужина".

В середине июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации двум оппозиционным кандидатам - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, о которых тогда заговорили как о главных соперниках Александра Лукашенко.

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