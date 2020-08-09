Выборы в Белоруссии: перебои с интернетом и очереди на участках

В Белоруссии в день президентских выборов 9 августа возникли перебои с работой ряда интернет-сервисов. О проблемах сообщают многочисленные пользователи сети и журналисты. Прежде всего речь идёт о нестабильной работе мессенджеров, а также некоторых приложений. Не работал и ряд ресурсов оппонентов президента Александра Лукашенко, в том числе платформа "Зубр" и сайт политика Виктора Бабарико - сообщает Tut.by. Были зафиксированы и проблемы с доступом на Youtube или к сервисам Google.

В "Белтелекоме" проблемы связали с увеличившимся "зарубежным трафиком". Позднее в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты заявили, что причина проблем со связью – DDoS-атака на инфраструктуру белорусского сегмента интернета, в частности на серверы Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел. В сообщении говорится, что атаки были отбиты.

Ранее власти отключали мобильный интернет в местах проведения предвыборных митингов оппозиции.

Президент Александр Лукашенко проголосовал утром 9 августа. Он заявил, что власти контролируют ситуацию в стране и не допустят её выхода из-под контроля. По словам Лукашенко, за последние сутки в страну не пустили около 170 иностранных граждан с неясными намерениями. Откуда они ехали, он не пояснил.

Вечером 9 августа в Минске ожидают уличных акций оппозиции - хотя официально призывов к ним пока не было. В городе усилены меры безопасности, въезд в столицу Белоруссии контролируют военные.

Всего на выборах пять кандидатов, главным оппонентом Лукашенко считается Светлана Тихановская. Кампания сопровождалась массовыми акциями протеста оппонентов Лукашенко, задержаниями и арестами многих из них, включая видных оппозиционных деятелей. Оппоненты Лукашенко считают, что он может сфальсифицировать голосование. Они организуют параллельный подсчёт голосов.

Лукашенко считает, что оппозиция может попытаться организовать в Минске беспорядки.

По официальным данным, уже проголосовали более 45 процентов имеющих право голоса, 41 процент проголосовал досрочно. На многих избирательных участках выстроились очереди. В ЦИК Белоруссии подчеркнули, что могут начать ограничивать доступ избирателей на участки.