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Против трёх участников "Бессрочного протеста" возбудили уголовное дело

Ольга Мисик и Конституция

В Москве и Подмосковье полиция в ночь на воскресенье задержала троих активистов "Бессрочного протеста". Это Иван Воробьевский, Ольга Мисик и Игорь Башаримов.

Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвокатов, против активистов возбудили уголовное дело по подозрению в вандализме. Предположительно как вандализм полиция охарактеризовала акцию у здания Генпрокуратуры России: в ночь на 8 августа неизвестные облили розовой краской здание ведомства и вывесили баннер в поддержку осуждённых по делу "Нового величия".

Сначала стало известно об обыске дома у Ивана Воробьевского. Его задержали и доставили в московский ОВД "Тверское". После этого в подмосковном в селе Ашитково прошел обыск у активистки Ольги Мисик. Её и её друга Игоря Башаримова также задержали и повезли в тот же отдел полиции. После допроса, как сообщается, их отправили в изолятор.

Дознаватели собираются подавать ходатайство о заключении активистов под стражу, при том что, по словам адвоката Дмитрия Захватова, такая мера к ним не может применяться, поскольку по статье о вандализме максимальный срок заключения - 3 года, а заключение применяется по преступлениям, максимальный размер наказания которых превышает 3 года.

  • Ольга Мисик стала известна в проглом году после летних протестов в связи с выборами в Мосгордуму. Тогда ей было 17 лет, она читала вслух Конституцию полицейским, которые участвовали в разгоне протестующих.

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