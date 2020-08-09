В Минске задержаны журналисты телеканала "Дождь"

В Минске в воскресенье – день выборов президента Белоруссии – неизвестные в масках задержали трёх журналистов российского телеканала "Дождь". Это корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов.

"Дождь" подтвердил сообщения о задержании журналистов. Видео задержания опубликовал телеграм-канал Nexta. Кем они задержаны и почему – пока неясно.

Соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

В пятницу из Белоруссии были депортированы трое журналистов телеканала "Настоящее время", граждане России и Украины. В ходе предвыборной кампании полиция не раз задерживала корреспондентов, освещавших акции протеста.

В Белоруссии сегодня последний день президентских выборов, на которых президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Он обвиняет своих оппонентов в подготовке массовых акций протеста и провокаций, утверждая, что дестабилизацию готовят некие силы из-за рубежа, в том числе из России. Оппозиция утверждает, что Лукашенко стремится сфальсифицировать выборы.