Возле белорусского посольства в Москве выстроилась километровая очередь 

В Москве у белорусского посольства выстроилась километровая очередь из граждан Белоруссии, желающих проголосовать на выборах президента своей страны.
Телеграм-канал Nexta сообщает, что люди начали приезжать к зданию дипмиссии с 8 часов утра - времени открытия избирательного участка. Их общее количество посчитать трудно, но судя по видео, опубликованному телеграм-каналом в середине дня, речь может идти о тысячах людей.
Сообщается также о длинной очереди у консульства Белоруссии в Санкт-Петербурге.
- 9 августа граждане Белоруссии выбирают президента страны. Оппозиция заявляет о массовых фальсификациях на избирательных участках и незаконных задержаниях своих сторонников. Власти стянули в Минск десятки тысяч военных и сотрудников милиции, по официальной версии - для предотвращения готовящихся беспорядков. Оппоненты Лукашенко заявляют, что войска стянуты для силового удержания власти президентом, а также для разгона возможного митинга оппозиции.
- Нынешняя предвыборная кампания в Белоруссии проходила на фоне беспрецедентных массовых протестов против действующего президента Александра Лукашенко, который избирается на шестой срок подряд. Власти арестовали двух его оппонентов, собиравшихся участвовать в выборах, – банкира Виктора Бабарико и популярного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского. Ещё одному кандидату от оппозиции, бизнесмену Валерию Цепкало ЦИК отказал в регистрации. При этом он покинул страну, опасаясь преследования.
- После ареста Тихановского его жена Светлана приняла решение участвовать в выборах. ЦИК зарегистрировал её. Вокруг Тихановской объединились другие штабы незарегистрированных оппозиционных кандидатов.
- В воскресенье жена Валерия Цепкало Виктория также покинула страну из-за опасения ареста. Сообщается, что сейчас она находится в Москве и уже проголосовала на избирательном участке в посольстве.
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