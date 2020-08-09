Возле белорусского посольства в Москве выстроилась километровая очередь 

В Москве у белорусского посольства выстроилась километровая очередь из граждан Белоруссии, желающих проголосовать на выборах президента своей страны.

Телеграм-канал Nexta сообщает, что люди начали приезжать к зданию дипмиссии с 8 часов утра - времени открытия избирательного участка. Их общее количество посчитать трудно, но судя по видео, опубликованному телеграм-каналом в середине дня, речь может идти о тысячах людей.

Сообщается также о длинной очереди у консульства Белоруссии в Санкт-Петербурге.