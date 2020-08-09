Трамп подписал указы о помощи пострадавшим от пандемии

Президент США Дональд Трамп подписал в субботу указы, предусматривающие экономическую помощь американцам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Он сообщил об этом на пресс-конференции в штате Нью-Джерси. Трамп пошёл на этот шаг, который ряд юристов и политических оппонентов президента считают спорным, после того, как Белый дом не смог достичь соглашения с демократами в Конгрессе о новом пакете экономической помощи.

Всего подписаны четыре указа. Один из них предусматривает продление выплаты федерального пособия по безработице в размере 400 долларов в неделю (пособие составляло 600 долларов, однако к 1 августа его выплата прекратилась). При этом Трамп настаивает на том, чтобы четверть этой суммы платили штаты из своих бюджетов - с чем согласны не все штаты.

Ещё один указ предусматривает введение каникул на уплату подоходного налога для всех американцев, зарабатывающих менее 100 000 долларов в год. Также подписан указ, направленный на предотвращение выселения из арендуемого жилья американцев, лишившихся работы.

"На фоне бездействия Конгресса президент США будет принимать меры, чтобы помочь нуждающимся американцам" - заявили в Белом доме. Лидеры демократов в Конгрессе, в свою очередь, обвиняют именно Трампа и республиканцев в том, что соглашение о новом пакете помощи объёмом в 2 триллиона долларов так и не было достигнуто.

Демократы предупредили, что такие указы сомнительны с юридической точки зрения и могут быть оспорены в суде. Они утверждают, что Трамп, возможно, превысил свои полномочия, поскольку по конституции принимать решения о выделении государственных средств на конкретные нужды может только Конгресс.

Ранее Конгресс принял несколько пакетов мер по борьбе с экономическими последствиями эпидемии. В США, однако, число новых выявляемых инфицированных коронавирусом продолжает оставаться высоким, в ряде штатов сохраняются карантинные ограничения, которые препятствуют возвращению к работе людей, ранее потерявших её.