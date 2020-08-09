Тысячи жителей Башкирии вышли на акцию против вырубки леса на Куштау

Более трёх тысяч жителей Башкирии вышли на акцию "Куштау, живи!", протестуя против вырубки леса на горе Куштау. Сообщается, что акция, которая прошла на месте предполагаемой вырубки, прошла без задержаний.

На митинге также звучали призывы к отставке главы Башкортостана Радия Хабирова и лозунги солидарности с протестующими в Хабаровске против ареста местного губернатора Сергея Фургала.

Куштау – известняковая гора на юге Башкортостана, оставшаяся от рифов древних морей. На её территории живут более 40 видов редких животных и растений, занесённых в Красные книги России и Башкирии.

В июле местные экоактивисты сообщили о подготовке к вырубке леса на Куштау для добычи известняка, который использует для производства своей продукции Башкирская содовая компания. Недовольные этим местные жители регулярно выходят на акции протеста, но пока безрезультатно.