В США инфицированных коронавирусом стало больше 5 000 000

В США за период распространения коронавирусной инфекции выявлено более 5 миллионов заражённых. Во многих штатах приостановлено снятие ограничений или возобновлены карантинные меры. Смертельных случаев в результате COVID-19 – более 162 тысяч. Возобновление действия строгих ограничительных мер позволило уменьшить прирост количества инфицированных. Если в середине июля среднесуточный прирост выявленных случаев заражения составлял 67 тысяч, то в первую неделю августа этот показатель уменьшился до 54 тысяч.

Мрачный для США рубеж в 5 миллионов инфицированных был перейден в то время, когда Новая Зеландия 9 августа отметила 100 дней без единого случая передачи инфекции на территории страны.

Тем временем Бразилия стала вторым государством мира, в котором смертельных случаев от заражения коронавирусом более 100 тысяч.