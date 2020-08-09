Путин запретил руководству армии носить каракулевые шапки 

Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил и Федеральной службы охраны России.

Шапка из каракуля серого цвета с козырьком отныне будет заменена меховой шапкой "с шитьём 5-процентного золочения". Для служащих в звании полковника она будет ещё и с козырьком.

Также в воскресенье Путин подписал указ о "государственной политике в отношении российского казачества на 2021-2030 годы". Согласно документу, целью этой политики являются, в частности, "формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной службы", а также "участию в решении государственных задач в интересах национальной безопасности".

Кроме того, российское казачество планируется привлечь к "профилактике экстремизма" и деятельности в области защиты окружающей среды.