Лойя джирга согласилась на освобождение из тюрьмы 400 талибов

В Кабуле Лойя джирга, собрание старейшин афганских племён, решила освободить из тюрем 400 талибов в обмен на согласие руководства движения Талибан начать межафганские переговоры о мире. Талибы многоие годы добивались этого решения центрального правительства.

Президент Афганистана Ашраф Гани пообещал делегатам Лойя джирги, что издаст в воскресенье, 9 августа, соответствующий указ. Гани также призвал талибов принять обращение Лойя джирги об установлении перемирия между ними и правительственными силами. Председатель Лойя джирги Абдулла Абдулла, заявил о готовности Кабула к мирным переговорам.



Талибы, судьбу которых обсуждали старейшины, в прошлом совершили тяжкие уголовные преступления, подчёркивают в Кабуле. Несколько дней назал Ашраф Гани заявил, что не обладает полномочиями для освобождения талибов из тюрем и попросит всеафганский совет старейшин обсудить и принять такое решение.