Светлана Тихановская: "Белорусы проснутся завтра уже в новой стране"

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской со ссылкой на официальные данные итоговых протоколов участковых комиссий сообщил о её победе на 20-ти избирательных участках в Минске и Минском районе. Об этом сообщил "Интерфакс".

"По состоянию на 0:00 часов Светлана Тихановская победила на 20-ти участках. На отдельных участках перевес над Александром Лукашенко составляет 5-6 раз", - сообщила журналистам пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

Так, по ее данным, на 25 участке Новая Боровая за Тихановскую проголосовали 1274 человека против 279 за действующего президента Александра Лукашенко, на 20 участке в Московском районе Минска за Тихановскую - 1374, за Лукашенко- 381.

На других участках, как отмечает "Интерфакс", разрыв между результатами Лукашенко и Тихановский не столь велик. В частности, на участке 33 в Октябрьском районе голоса распределены так: 723 за Тихановскую, 656 - за Лукашенко, сообщила Красулина.

В целом, по официальной информации ЦИК Белоруссии, основанной, как заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, на сведениях с уже закрытых участков, лидирует действующий президент Лукашенко с 81 процентом голосов избирателей. Этот результат был оглашён в первые минуты после закрытия участков для голосования - как оценка "государственного экзитпола". Ермошина назвала также уже официально опубликованный результат "государственного экзитпола" Тихановской - 8 процентов. По её словам, "на третьем месте кандидат против всех - 4 процента".

Тем временем продолжали поступать сообщения о столкновениях между полицией и гражданами. На видеокадрах столкновений в нескольких городах было видно, как в ответ на жёсткие задержания протестующих, к месту инцидентов немедленно подбегали десятки протестующих, пытаясь освободить задержанного.



Примерно в полночь в редакцию информационного портала TUT.by позвонила Светлана Тихановская и попросила журналистов записать и опубликовать её обращение:

"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать, — обратилась с призывом Светлана Тихановская".