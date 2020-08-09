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В Минске отпущены журналисты телеканала "Дождь"

Эпизод голосования на избирательном участке в Минске, 9 августа 2020

В Минске 9 августа были отпущены ранее задержанные корреспонденты телеканала "Дождь" Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов. Об этом сообщил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко. По его сведениям, журналисты "Дождя" будут отправлены в Смоленск.

В Минске накануне также были задержаны два репортера российского телеканала RT и, отдельно, официальный представитель телеканала "Белсат", вещающего из Польши.

В день голосования на президентских выборах в Белоруссии многие пользователи интернета отмечали перебои с доступом к сети, многие сайты белорусских СМИ некоторое время были недоступны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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