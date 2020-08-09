В Минске отпущены журналисты телеканала "Дождь"

В Минске 9 августа были отпущены ранее задержанные корреспонденты телеканала "Дождь" Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов. Об этом сообщил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко. По его сведениям, журналисты "Дождя" будут отправлены в Смоленск.

В Минске накануне также были задержаны два репортера российского телеканала RT и, отдельно, официальный представитель телеканала "Белсат", вещающего из Польши.

В день голосования на президентских выборах в Белоруссии многие пользователи интернета отмечали перебои с доступом к сети, многие сайты белорусских СМИ некоторое время были недоступны.