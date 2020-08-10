Ночные протесты в Минске

Точное количество участников протеста в Минске после объявления предварительных результатов президентских выборов неизвестно, как и количество раненых в столкновениям с ОМОНом. Корреспонденты Белорусской службы Радио Свобода сообщают о минимум 10 пострадавших. Милиция использовала светошумовые гранаты, дымовые шашки и водометы. Также не сообщается пока о количестве задержанных. Аресты проводились до глубокой ночи. Столкновения и задержания произошли также в Бресте, Витебске, Могилеве и других городах Беларуси.

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