Правозащитники: на акциях в Белоруссии задержаны 140 человек

В Белоруссии во время стихийных протестных акций в день выборов президента милиция задержала не менее 140 человек. Об этом в фейсбуке сообщили правозащитники из центра "Весна".

При этом они отметили, что задержанных может быть гораздо больше. Столкновения участников протестов с милицией продолжались примерно до трёх часов ночи.

В МВД республики пока не называют точное число задержанных, но при этом признали использование водометов, светошумовых гранат, резиновых пуль и других средств для разгона демонстрантов.

Судя по кадрам с места событий, некоторые участники акции получили серьезные травмы. Как сообщил ТАСС по телефону представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович, в результате наезда автозака, который въехал в толпу, один человек погиб, трое серьезно пострадали. ТАСС не располагает официальными данными МВД Белоруссии о погибшем.

Одному участнику протестов гранатой разорвало ступню.

Точное число пострадавших пока неизвестно. Минздрав Белоруссии обещал сообщить их утром в понедельник, однако о масштабах можно судить по десяткам машин скорой помощи, которые прибывали в центр Минска после начала столкновений, пишет Русская служба Би-би-си.

Одновременно с этим в центре Минска практически полностью пропал мобильный интернет, а сайты крупнейших СМИ страны и госорганов оказались недоступны.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции. Организаторам протестов грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил глава ведомства Иван Носкевич.

Жители Минска, Бреста, Гродно и других городов вышли на улицы после того, как ЦИК объявил о победе нынешнего президента Александра Лукашенко на участках в тех районах, где уже подвели результаты голосования.

Согласно официальным экзитполам, Лукашенко набирает около 80 процентов голосов избирателей, а его основная соперница Светлана Тихановская - около 7 процентов. В телеграм-каналах и твиттере публикуются фото протоколов с избирательных участков в разных городах, которые свидетельствуют о преимуществе на этих участках Тихановской. Штаб Тихановской назвал не менее 20-ти избирательных участков в разных районах Минска, где, согласно данным официальных протоколов, их кандидат победила с большим отрывом.

Участники акций протеста считают, что результаты экзитпола - и первые предварительные результаты ЦИК Белоруссии - сфальфицированы.

Выборы уже признаны состоявшимися, явка на них, по официальным данным, превысила необходимый порог в 50 процентов и составила 84 процента. Предварительные итоги голосования должны быть оглашены в понедельник, 10 августа.

Наблюдатели от российской Госдумы нарушений на выборах не заметили.

Александр Лукашенко, который находится у власти в Белоруссии уже 26 лет, не появлялся на публике и не делал никаких заявлений с утра воскресенья, когда голосовал и общался с журналистами.