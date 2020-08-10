В ходе протестов в Минске пострадали российские журналисты

В Минске в ходе столкновений демонстрантов с милицией пострадали несколько российских журналистов, в том числе журналист "Медузы" Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Об этом они сообщили, связавшись с редакцией из автозака. Их отправили в Московское РУВД Минска. После этого связь с ними прервалась.
По словам журналистов Daily Storm, при задержании они не оказывали сопротивления, но получили несколько ударов дубинками. У Старкова и Ласенко нет серьёзных травм , а вот Максима Солопова сильно избили. "Медуза" пишет, что не может связаться с Солоповым с половины второго ночи.
Позже жена Солопова рассказала изданию, что в минской больнице скорой помощи ей сообщили, что такой пациент не поступал. Хотя с ранениями, по словам медиков, его должны были бы отвезти именно туда.
Daily Storm уведомил о случившемся российское консульство в Белоруссии и посольство России, обратившись в МИД. Российское посольство в Минске сообщило сегодня утром, что пока не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о присутствии граждан России среди задержанных в ходе акций протеста. Там добавили, что уточняют информацию.
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