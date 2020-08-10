Путин поздравил Лукашенко - вслед за лидерами Китая и Казахстана

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.

Об этом сообщает ТАСС.

В телеграме Путина говорится, что он рассчитывает на то, что деятельность Лукашенко будет способствовать "углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности".

Путин поздравил Лукашенко не первым - ранее в понедельник белорусского лидера поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В поздравлении китайского лидера говорится, что "Китай и Беларусь являются "железными братьями" и всепогодными партнерами", а также упоминается о личной дружбе с Лукашенко. Президент Казахстана, в свою очередь, считает, что народ Белоруссии поддержал курс Лукашенко "на укрепление суверенитета и независимости" страны.

Путин и другие лидеры поздравили Лукашенко после того, как Центризбирком Белоруссии объявил, что действующий президент получил около 80 процентов голосов избирателей. Штаб основного оппонента Лукашенко Светланы Тихановской заявил, что не признаёт эти результаты, поскольку, по его данным, картина обратная, и подлинным победителем выборов стала Тихановская. В ночь на понедельник в десятках городах Белоруссии прошли демонстрации протеста против официальных итогов голосования, в них участвовали тысячи людей. В Минске и других городах произошли столкновения с милицией, которая действовала жёстко. Сообщается о десятках пострадавших.

Во время предвыборной кампании в Белоруссии Лукашенко не раз высказывался о том, что некие силы в России поддерживают его оппонентов, а незадолго до выборов в стране были арестованы 33 гражданина России, предположительно боёцы ЧВК Вагнера. Их судьбу Путин и Лукашенко обсуждали за два дня до выборов по телефону. В данный момент они остаются под стражей, в поздравлении Путина о них ничего не говорится.

В то время как ряд государственных и связанных с Кремлём российских СМИ выступил с критикой Лукашенко, некоторые российские официальные представители критикуют белорусскую оппозицию, обвиняя её в попытке устроить "майдан". Член Совета Федерации Владимир Джабаров, в частности, сказал, что к гражданам России, которые приезали в Белоруссию, чтобы "раскачать ситуацию", "нужно применить жёсткие меры". "Вообще-то россиянам в Белоруссии делать нечего" - заключил Джабаров. Его слова приводит "Интерфакс".