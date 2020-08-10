Лукашенко: "кукловоды" протеста в Минске находились в Чехии

Президент Белоруссии Александра Лукашенко в понедельник прокомментировал масштабные акции протеста и столкновения демонстрантов с милицией в стране в ночь на понедельник. По его словам, акциями протеста управляли некие силы из-за рубежа.

"Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят" - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. Кто именно в Чехии выступал в роли "кукловодов" протеста, президент Белоруссии не сказал.

По словам Лукашенко, из-за рубежа "продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти". Он упомянул также Польшу, откуда , по его словам, "начинают дергать за ниточки", и Украину, заявив, что оттуда приехали некие люди, которые участвовали в беспорядках. При этом, по словам Лукашенко, он уверен, что это "не государственная политика" украинских властей. В том же контексте он упомянул и Россию.

Президент Белоруссии также заявил, что интернет в стране отключают "из-за рубежа". "Если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", — сказал Лукашенко. Он не пояснил, как это технически возможно. На перебои с интернетом пользователи в Белоруссии жалуются с утра воскресенья - дня президентских выборов.

На встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ россиянином Сергеем Лебедевым Лукашенко назвал выборы "праздником" и констатировал, что "кому-то захотелось испортить этот праздник". Он также заявил о "звонках из-за границы", которыми якобы управлялись протесты, упомянув Польшу, Чехию и Великобританию.

Лукашенко вновь заявил, что будет действовать по отношению к участникам акций протеста жёстко и не позволит, как он выразился, "разорвать страну". Он также отверг сообщения ряда СМИ о том, что в нескольких городах ОМОН отказался разгонять протестующих.

Акции протеста начались в разных городах Белоруссии вечером в воскресенье после объявления предварительных итогов голосования на выборах президента, согласно которым победил Лукашенко. Участники акций протеста считают, что итоги сфальсифицированы в его пользу, такого же мнения в штабе оппонента Лукашенко Светланы Тихановской. Протесты как правило были спонтанными, сама Тихановская и руководство её штаба в них не участвовали. В Минске и ряде городов произошли столкновения с милицией, пострадали десятки людей.

В ходе предвыборной кампании Лукашенко не раз заявлял о неких внешних силах, которые добиваются его отстранения от власти. Он упоминал при этом и Россию - хотя и не лично президента Владимира Путина. Незадолго до выборов в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, предположительно бойцы ЧВК Вагнера. Они до сих пор за решёткой.