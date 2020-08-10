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Правительство Ливана ушло в отставку в связи со взрывом в Бейруте

Участник массовых акций протеста в Бейруте, 10 августа 2020

Правительство Ливана ушло в отставку, объявил журналистам министр здравоохранения Хамад Хассан после завершения заседания кабинета министров. Премьер-министр Хассан Диаб представит президенту - от имени всех министров - прошение об оставке. Об этом сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс".

В понедельник в суде были допрошены руководители всех служб безопасности Ливана по поводу разрушительного взрыва, произошедшего в Бейруте на прошлой неделе.

Мощный взрыв 4 августа, приведший к гибели 160 человек и ранениям около 6 тысяч, разрушил не только главный порт Ливана, но и значительную часть городских строений в радиусе нескольких километров, оставив без жилья 300 тысяч горожан. Последствия взрыва вызвали новую волну недовольства населения правительством и чиновниками. В понедельник, ещё до объявления об оставке кабинета, акции протеста планировалось провести во время заседания министров. Этому предшествовали массовые волнения и столкновения с полицией в конце минувшей недели. Полиция применяла слезоточивый газ против манифестантов.

Взрыв, произошёдший в порту Бейрута, как предполагается, был вызван огнём, загоревшимся рядом со складом нитрата амония. 2750 тонн этого взрывоопасного материала хранились в порту с 2013 года без обеспечения должных мер безопасности.

Большинство ливанцев считают первопричиной катастрофы коррумпированность власти и халатность чиновников.

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