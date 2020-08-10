Китай ввёл санкции против законодателей и правозащитников США

Китай в ответ на неправильное, как считают в Пекине, поведение США, решил ввести санкции против лиц, допускающих вопиющее поведение по вопросам, связанным с Гонконгом – с таким заявлением выступил в понедельник перед журналистами представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Под санкции попали, в частности, сенаторы Тед Круз, Марко Рубио, Том Коттон, Джош Хоули и Пэт Туми, конгрессмен Крис Смит, а также представители некоммерческих и правозащитных организаций, отмечает агентство "Рейтер".



Представитель МИД Китая не не уточнил, какие ограничения предусмотрены санкции против США. Отношения между двумя странами за последние месяцы резко ухудшились в связи с самыми разными вопросами - начиная с торговли и заканчивая Гонконгом и действиями Китая в условиях эпидемии коронавируса, отмечает "Голос Америки".