В Минске погиб участник акции протеста

В столице Белоруссии Минске вечером в понедельник погиб участник акции протеста. Об этом сообщило МВД Белоруссии. Это первый официально подтверждённый случай гибели участника акций протеста против президента Александра Лукашенко, которые сопровождаются уличными столкновениями.

По сообщению МВД, которое цитируют белорусские СМИ, демонстранты построили баррикады недалеко от станции метро "Пушкинская". Туда приехал спецназ. Утверждается, что один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство, оно взорвалось в руке, и демонстрант получил травмы несовместимые с жизнью.

Независимых свидетельств о случившемся пока нет. Белорусские СМИ и пользователи соцсетей отмечают, что именно в этом месте произошли стычки демонстрантов с милицией, которая использовала резиновые пули и светошумовые гранаты. В связи с этим в соцсетях высказываются предположения, что демонстрант мог погибнуть при взрыве такой гранаты.

Ранее утром в понедельник правозащитники сообщали о гибели одного демонстранта в предыдущую ночь, однако эта информация не была подтверждена.