Умер философ Валерий Подорога

Умер Валерий Александрович Подорога, ученый, заведующий сектором "Аналитической антропологии" Института философии Российской академии наук. Об этом сообщается на странице института в фейсбуке. Велерий Подорога скончался 9 августа на 74-м году жизни. Его знали в России и за рубежом, он принадлежал к числу влиятельных философов современности.

Он опубликовал более двадцати монографий, посвященных современной западной мысли, феномену телесности, русской литературе, кино и другим темам. Все они разрабатывались в рамках аналитической антропологии – оригинальной исследовательской программы, изучавшей теорию произведения. Среди его работ "Метафизика ландшафта" (1993, 2013), "Мимесис" (2006, 2011), "Вопрос о вещи" (2016), "Антропограммы" (2017), двухтомника "Второй экран" (2017, 2020).

Фрагменты выступления (7 минут):



Многие годы Валерий Подорога занимался лекционной работой и на протяжении всей своей карьеры вел множество аспирантов, впоследствии ставших кандидатами и докторами наук.