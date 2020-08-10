Госдепартамент США призвал Минск соблюдать права белорусов

Государственный департамент США глубоко озабочен проведением 9 августа президентских выборов с Белоруссии, которые не были ни свободными, ни справедливыми.



Жёсткие ограничения доступа кандидатов к участию в предвыборной кампании, запрет участия местных независимых наблюдателей в обеспечении законности голосования на участках, тактика запугивания оппозиционных кандидатов и задержания мирных протестующих и журналистов - всё это омрачило выборный процесс. В Госдепартаменте сожалеют, что наблюдатели от ОБСЕ не получили своевременных приглашений для наблюдения за ходом голосования. Свободные и честные выборы на конкурентной основе остаются основой для формирования законных правительств, подчёркивается в заявлении.



Госдепартамент призвал белорусское правительство уважать право граждан Белоруссии на участие в мирных собранияя, не применять силу и освободить всех необоснованно задержанных.