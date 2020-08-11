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Минск, вторая ночь протестов

Вечером 10 августа и в ночь на 11 августа в Минске и других городах Беларуси продолжались массовые протесты против фальсификации итогов президентских выборов.

В Минске основными очагами массовых выступлений были площадь у супермаркета "Рига" и район между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". По всему городу шли задержания протестующих.

Против демонстрантов ОМОН применял дубинки, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.

Официально подтверждена гибель одного человека.

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ОМОН на улице Кальварийской в Минске
2 ОМОН на улице Кальварийской в Минске
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