Минск, вторая ночь протестов

Вечером 10 августа и в ночь на 11 августа в Минске и других городах Беларуси продолжались массовые протесты против фальсификации итогов президентских выборов.
В Минске основными очагами массовых выступлений были площадь у супермаркета "Рига" и район между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". По всему городу шли задержания протестующих.
Против демонстрантов ОМОН применял дубинки, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.
Официально подтверждена гибель одного человека.
В Минске основными очагами массовых выступлений были площадь у супермаркета "Рига" и район между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". По всему городу шли задержания протестующих.
Против демонстрантов ОМОН применял дубинки, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.
Официально подтверждена гибель одного человека.
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