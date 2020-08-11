Минск, вторая ночь протестов

В Минске основными очагами массовых выступлений были площадь у супермаркета "Рига" и район между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". По всему городу шли задержания протестующих.Против демонстрантов ОМОН применял дубинки, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.Официально подтверждена гибель одного человека.