Светлана Тихановская уехала из Белоруссии в Литву

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в безопасности и сейчас находится в Литве. Об этом сообщил в твиттере глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Обстоятельства переезда Тихановской в Литву он не уточнил.

Ни власти Белоруссии, ни штаб Тихановской пока не комментировали заявление литовского министра иностранных дел.



Вчера Светлана Тихановская подала жалобу на результаты выборов 9 августа в ЦИК Белоруссии. Она провела в здании ЦИК три часа. По информации штаба кандидата, на неё оказывалось давление, было заявлено о недопустимости "действий и заявлений, ведущих к массовым беспорядкам".

Позднее пресс-секретарь политика Анна Красулина сообщила, что смартфон Тихановской работает, но она не отвечает на звонки. Ближе к ночи Тихановская вышла на связь, но её местонахождение не раскрывали.