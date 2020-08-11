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Светлана Тихановская уехала из Белоруссии в Литву

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в безопасности и сейчас находится в Литве. Об этом сообщил в твиттере глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Обстоятельства переезда Тихановской в Литву он не уточнил.

Ни власти Белоруссии, ни штаб Тихановской пока не комментировали заявление литовского министра иностранных дел.

Вчера Светлана Тихановская подала жалобу на результаты выборов 9 августа в ЦИК Белоруссии. Она провела в здании ЦИК три часа. По информации штаба кандидата, на неё оказывалось давление, было заявлено о недопустимости "действий и заявлений, ведущих к массовым беспорядкам".

Позднее пресс-секретарь политика Анна Красулина сообщила, что смартфон Тихановской работает, но она не отвечает на звонки. Ближе к ночи Тихановская вышла на связь, но её местонахождение не раскрывали.

  • На президентских выборах в Белоруссии 9 августа, по официальным данным, Тихановская набрала 10,09 процента, действующий президент Александр Лукашенко 80,08 процента. Итоговая явка избирателей составила 84,17 процента. Оппозиция оспаривает эти данные.
  • Вчера на пресс-конференции в своём штабе в Минске Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. По словам Тихановской, её мнение опирается на данные "реальных протоколов" со множества избирательных участков, согласно которым она опережает Лукашенко.
  • Тихановская также сказала, что не намерена покидать страну. По её словам, она сама не участвует в уличных акциях протеста, поскольку считает, что её выход на улицу "приведёт к эскалации конфликта". Своих сторонников она призвала продолжать мирные акции протеста и отметила, что призывает Лукашенко и власти к диалогу, чтобы избежать насилия.

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