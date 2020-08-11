В России полным ходом идёт процесс создания новых политических партий. Их самостоятельность и независимость от Кремля как правило под вопросом (или даже нет), но их правда много: партия Захара Прилепина "За правду", Партия прямой демократии и очень заметная в последнее время в медиа партия "Новые люди", которую создаёт владелец сетевой компании Faberlic Алексей Нечаев.

Уже не одну неделю она очень активно пиарилась в Телеграме и Фейсбуке, в том числе у общепризнанно платных блогеров, а недавно провела учредительный съезд. На съезде было МНОГО известных гостей.

Игорь Коротченко:

Серьезная заявка на новую политическую силу. Основатель компании Faberlic, инициатор создания партии "Новые люди" Алексей Нечаев избран новым председателем партии.

По его мнению, партии необходимо быть "в прямом и максимально близком контакте с избирателями"

Тина Канделаки:

В косметическом бизнесе Нечаев легенда. Faberlic для всех, кто входит в этот бизнес, — компания-пример и компания-вдохновение. Поэтому я с интересом посетила съезд партии «Новые люди», где сегодня Алексея Нечаева выбрали председателем партии и где все делегаты ещё раз выразили готовность к политической конкуренции.

«Новые люди» декларируют себя партией предприимчивых людей, партией позитивных и мирных изменений через здоровую конкуренцию.

Впрочем, ждать другого от самого Алексея Нечаева и не приходится: его компания входит в мировой топ-100 по продажам. И в этом бизнесе в принципе у Алексея 50 000 конкурентов, а партийной конкуренции у нас в стране их де факто 12.

Леонид Дегтярёв:

Сегодня пригласили на съезд партии «Новые люди». Удивить меня новым политическим проектом уже сложно, но... у них получилось🤗 И не только меня - интерес медиа к съезду огромный. Партия выдвигается на выборы в 12 регионах в сентябре.

Идея господина Нечаева такова: взять успешных активных людей без политического опыта и привести их в политику. С этими самыми готовыми проектами. Без глобального замаха на мир во всем мире, а с конкретными - для города и региона.

Армен Гаспарян:

Побывал нынче по приглашению на съезде партии «Новые люди», о которых уже столько говорят. Любопытно было своими глазами увидеть, оценить программу и потенциальные кадры. И не только мне, представителей СМИ было много. Особенно учитывая лето и ковид.

Но что сказать, много молодых и азартных до политики из разных регионов. На их фоне я уже старик. Лидер «Новых» Нечаев пообещал повестку и действия партии мирных дел, как альтернативы существующим геополитическим думским партиям. Среди целей - развитие общественных проектов как противовес чиновникам. Представляли свои общественные и волонтерские организации. То есть, не с неба свалились, а уже бэкграунд имеют. Обещают одержать победу на региональных выборах уже сентябре. Сторонников уже больше 11 тысяч, что достойно по меркам совсем молодой партии. Будем наблюдать

Дарья Митина:

Попытка создать в России сетевую партию - это практически уникальный опыт, вспоминается, пожалуй, лишь провалившаяся «Россия Молодая» Бориса Немцова, - когда в партию попытались записать весь немцовский сетевой фан-клуб. Правда, быстро выяснилось, что лайкать фотки в сети - это одно, а создавать партию и систематически в ней работать - совсем другое.

Нечаев как руководитель российской компании с разветвленной сетью региональных представительств явно собирался оттолкнуться от собственных сотрудников и единомышленников, активно приглашая поучаствовать амбициозную молодёжь, занимающуюся социально значимыми проектами. В нынешнем сентябре более 500 «Новых людей» собираются бороться за места на региональных и местных выборах в 13 регионах России.

Придя на съезд, поначалу никого не узнала: 95% состава делегатов и гостей - люди молодые, энергичные, супермотивированные. Потом увидела Ивана Старикова: может, думаю, «новое» - это хорошо забытое старое? Потом уже встретила Петра Шкуматова, Никиту Кричевского, Алексея Чадаева, Кононенко-Паркера, Сергея Минаева и Антона Красовского, электорального социолога Александра Кынева, Павла Пряникова, Олега Алексеева из «Сколкова» - ну, думаю, действительно хорошо забытое старое. А потом выясняется, что все они такие же приглашённые наблюдатели, как и я. Подхожу к знакомому политологу: «Ты тоже «Новый человек»?» - «Нет, я старый человек. Посмотреть пришёл на новых». Делегаты съезда - все незнакомые, сплошная молодёжь.

Максим Кононенко:

Как и обещал, приехал на съезд партии Новые люди и в очередной раз убеждаюсь насколько же я не новый (((



Екатерина Винокурова:

Друзья заманили на сьезд партии «Новые люди»(сейчас расскажу чем).

Вообще я (как и все нормальные люди) не выношу партийные сьезды, но тут было мило. Потому что сьезд, где все участники в масках, выглядит как-то по-карантинному трогательно (правда, очень сложно опознавать знакомых, приходится же по глазам, но меня подписчики Телеграма узнавали по маске с котиком).

Ну и круто, что все молодые. Напоминает, наверное, учредительный съезд СПС или «Правого дела»(но альтернативного сьезда, вроде, не было).

Так вот, меня заманили, потому что у «Новых людей» в повестке будет зоозащита. Рассказала ребятам, которые делают зоозащитные проекты в регионах, о московском проекте Анны Фельдман «Накорми», про сложности в борьбе с живодерами, про ситуацию с продухами в подвалах. Чем больше партий будет лоббировать системные решения в зоозащите - тем лучше.

Сергей Минаев:

Вчера по приглашению Алексея Нечаева посетил съезд партии «Новые Люди». Был как журналист, в партию не вступал ( несмотря на то, что сумасшедший Пархоменко уже «продал» меня в оргкомитет партии).

Сидевшие в зале настоящие члены партии, в отличии от меня, были молоды, активны, рассказывали о своих проектах со сцены живо, со знанием дела. Причём, сами проекты были не банальщиной в стиле «у нас тут кружок по переводу бабушек через дорогу», а нормальными рабочими историями в области, например, экологии или образования. И, что важно, реализованными.

Посмотрим, что партия покажет на ближайших выборах. В любом случае, хорошо, что новые люди разбавляют наш унылый политический ландшафт.



Пара слов о том, кого и куда "продал" Пархоменко. Медийное освещение съезда всех полностью запутало: кто в новой партии вошёл в настоящие руководящие органы, кто в так называемый "экспертный совет", кто просто посидел в зале и отписался об этом в соцсетях. И вот что в итоге написал Сергей Пархоменко:

М-да. Законы рынка неумолимы, и этим когда-нибудь должно было кончиться.

Мадам Симоньян теперь торгует своими оптом. Как редиску, завязывает их в пучки. Так они поживее уходят. За копейки, в сущности. Любой Мелкий мошенник может себе позволить.

Андрей Нечаев:

Многое позволяет говорить о том, что реально это очередной спойлер, порожденный в администрации президента. Партию зарегистрировали за несколько недель (у нас в вегетерианские времена ушло почти полгода, а многим, как Навальному, так и не удалось сделать это с нескольких попыток). Списки кандидатов недавно зарегистрированной партии уже зарегистрировали на выборах в несколько ЗАКСов. Со свежеиспеченным лидером встретился сам Путин. Программа партии, почему-то косящей под либеральную, состоит из нескольких банальных лозунгов типа «даешь здоровое питание». В госСМИ явно по команде идет активный, хотя и однообразный пиар партии. Наконец, к партии быстро прибились несколько известных провластных пропагандистов, кормящихся в RT и других госструктурах. Это позволило некоторым острословам зло пошутить в соцсетях, что «новые люди на поверку оказались старыми проститутками».

Участники съезда попытались оправдаться или объясниться.

Антон Красовский:

Дорогой Сергей Борисович Пархоменко. Я действительно был вчера на съезде партии «Новые люди». Как наблюдатель. Как гость. Помните, вы как-то приходили в штаб Прохорова? Даже снимались с ним. Может тоже были его сторонником?

А про партию Нечаева могу сказать только, что любая инициатива хороша. Партия деловых людей, купцов, соли земли. Давайте посмотрим как она будет развиваться. Что наберёт на выборах. Как войдёт в Думу.

А сам я за «Единую Россию». Простите, Сергей Борисович.



Александр Кынев:

По поводу вчерашнего съезда партии "Новые люди", где я выступал с лекцией и последующего срача на грани истерики

1. Нужно выступать, где есть возможность и тебя готовы слушать. Например ток шоу на ТВ не годятся - там даже высказаться нельзя. Здесь аудитория - нормальные живые люди. Кстати, вопросов было много. Жизнь сложнее, чем многие думают. Она не черно белая. Умейте видеть оттенки

2. Те, кто реально что то изучает, а не вешает ярлвки без разбора, посмотрите тексты Нечаева на сайте Эхо или программу этой партии и найдите что нибудь, с чем Вы не согласны.

3. Список гостей странный и я был придя несколько шокирован. Спишу это на полит неопытность организаторов. Однако, попытка выдать список гостей за руководство новой партии откровенный фейк. Показательны одновременные выхлопы от Кашина, Рыкова и каких то телеграм помоек - очень похоже на сознательную кампанию.

4. У кого в реальности отнимает голоса этот проект, если его ранее не прибьют, как Гражданскую платформу Прохорова? В первую очередь у ЕР

5. Власть не умеет и не хочет с нами разговаривать. А мы даже друг с другом не умеем и не хотим разговаривать. Если хотите, чтобы все были непримиримыми радикалами, то вы с гарантией никогда ничего не добьётесь.

6. Фургал, например, был депутатом от ЛДПР. Люди используют те каналы, которые есть, и правильно делают

Дмитрий Соколов-Митрич:

Специально подождал, когда отгремит хайп по поводу «Новых людей», чтобы не участвовать в склоке. Хотя все выходные получал от друзей и знакомых сообщения и звонки: «Тебе не икается? Видел, как вас поносят?» Ну, поносят и поносят. Рыба корюшка не может оплодотворить молокой икру, пока не подерется с другой рыбой корюшкой — а русский либеральный интеллигент не умеет кушать, пока кого-нибудь в чем-нибудь не обличит.

Итак, по пунктам.

1. Да, я согласился войти в экспертный совет «Новых людей». Почему? Потому что давно лично знаю и уважаю создателя Faberlic Алексея Нечаева.

2. Нет, экспертный совет — это не руководящий партийный орган, как написали многие, а совещательный. Мы вообще не являемся членами партии. Дело в том, что Нечаев — не из породы вождей, он лидер другого типа. Он строит не кланы, а сети и действует не как деспотичный харизматик, а как мастер игры. Чтобы принять решение, ему почти всегда нужно выслушать круг людей, мнения которых он ценит — в том числе и людей, полностью от него независимых. Он и в бизнесе так действует, и в политике. И если Алексей считает, что мое мнение может ему пригодиться — я этому рад.

3. Нет, «Новые люди» - не «фейковая партия». Faberlic — крепкий бизнес, который не нуждается в государственных преференциях. И в отличие от прохоровского «Правого дела» - проекта, который изначально был политтехнологическим этюдом - «Новые люди» абсолютно живой организм. Это сообщество равноправных активистов с очень серьезным личным вовлечением в проект самого лидера. Моя версия заключается в том, что Нечаев вообще не предприниматель по сути. Ему не интересно просто зарабатывать деньги, его ключевая компетенция — выращивать социальные структуры. Он этим занимался и в юности, когда создавал коммунарские дружины (было в конце 80-х такое движение, альтернативное официальной пионерии – из него, кстати, много кого и чего хорошего потом вышло). Но советский строй развалился и эту ключевую компетенцию Алексей применил в бизнесе, ведь построенный по принципу многоуровневого маркетинга Faberlic – тоже по сути большая дружина предпринимателей, экосистема, в которой каждый преследует свою частную цель, но при этом достигается и общая. И вот теперь Нечаев почувствовал, что пришло время эту ключевую компетенцию применить уже не для создания компании, а для постепенного преобразования страны. Я так думаю.

4. Да, «Новые люди» не гонят своих сторонников под дубинки и слезоточивый газ. Но не из-за того, что Алексей как-то особо лоялен действующей власти, а потому что он все-таки предприниматель и привык видеть разницу между эффективными действиями и неэффективными. История нас учит, что революции, даже победившие, плохой инструмент развития. Вместе с тем, в стране очень много людей, которые, как и я, например, недовольны действующей властью, они считают, что верхушка правящего истеблишмента уже давно достигла своего предела некомпетентности. И задача «Новых людей» - этих недовольных "романтичных прагматиков" активировать и объединить. Создать в стране оздоровляющее внутреннее напряжение и запрос на конкретные перемены. На мой взгляд, это вполне реальная задача для команды, которая смогла построить Faberlic. Во всяком случае, всего этого достаточно, чтобы пожелать ребятам удачи вместо того, чтобы упражняться в абстинентной лексике, пытаясь унизить других, а по сути унижая только себя. Спасибо за внимание.

Антискрепа:

По итогам отшумевшего вчера трэша о создании партии «Новые люди», а поучаствовали в нем не только лишь все, имею сказать следующее.

Чего вы затупились вокруг известных (одиозных) персонажей, которых то ли приглашали, то ли они сами пришли? Почему не обсуждаете выступления партийцев из регионов? Монологи, оказавшие сильнейшее впечатление на участников (заявляю ответственно)?

Инна Евсина, руководитель Ассоциации предпринимателей Калужской области о развитии внутреннего туризма в регионе?

Алексей Шаев, презентовавший проект «Новый двор. Рязань», суть которого — превратить дворы и пустыри города в комфортные для проведения досуга пространства?

Артем Соловейчик, педагог, о «Школе цифрового века»?

Рамис Япаров, блогер, о решении проблем безопасности дорожного движения?

Лицо партии будут определять не медийные персонажи, а «безымянные герои», некоторые из которых сейчас дочитывают эти строки.

Но убедить критиков, кажется, не смогли.

Сергей Пархоменко:

С оправданиями и клятвами, что они - ни-ни, ни боже мой, ни ухом, ни рылом, а просто вот буквально в гости заходили, полюбопытствовать на праздник симпатичной политмолодежи, - за минувшие сутки выступили: Симоньян, Минаев, Красовский, Винокурова, Кононенко и на всякий случай зачем-то Баронова, которую в пучок, кажется, подвязать забыли.

Прямо плющит всю компанию и колбасит. Интересный эффект: попробую воткнуть лопату в этот гнилой муравейник поглубже. Посмотрим, что еще вылезет наружу.

Станислав Белковский:

Воскресное мероприятие партии "Новые люди" подарило нам неплохую идею предвыборной рекламы "Единой России". "ТЕБЯ ЗОВУТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА СПОЙЛЕРОВ? - ГОЛОСУЙ ЗА ЕР, ЭТО ПО-ЧЕСТНОМУ".

