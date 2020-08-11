Росздравнадзор не будет откладывать регистрацию вакцины от COVID-19

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) не поддержала предложение Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, которая объединяет российские фармацевтические компании, отложить государственную регистрацию отечественной вакцины от COVID-19 до завершения третьей фазы её клинических испытаний. В ведомстве считают претензии фармкомпаний основанными на незнании результатов исследований.

Как сообщила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко, этой вакциной привили несколько сотен добровольцев, у них не возникло серьезных нежелательных реакций на неё. "Вакцину нельзя зарегистрировать, пока не завершены исследования, – никто не будет нарушать законодательство", – добавила Косенко. Она отметила, что на третьей – пострегистрационной – фазе исследований вакцины в испытаниях будут участвовать несколько тысяч добровольцев, что допускается и в условиях пандемии. "Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы", – считает заместитель главы Росздравнадзора.

Ранее сообщалось, что российская вакцина, разработанная в центре Гамалеи, может получить предварительную регистрацию уже в августе, а в сентябре начнётся её массовое производство. Тем самым она может стать первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19.

Авторы обращения призывали Минздрав "не форсировать разработку" вакцины, поскольку в мире насчитывается 26 вакцин-кандидатов, причем шесть из них тестируют с участием тысяч и десятков тысяч человек: "Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан РФ".

Разработчики объясняют беспрецедентно быстрый выход на этап регистрации препарата тем, что в его основу положена вакцина против вируса MERS, над которой уже несколько лет работают в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Массовое производство российской вакцины от коронавируса начнётся не раньше конца 2020 года. Однако уже осенью можно будет потенциально начать вакцинирование групп риска за исключением пожилых людей и детей. Об этом в интервью изданию "Медуза" рассказывал заместитель директора по научной работе центра Денис Логунов.

Некоторые московские медики и чиновники правительства Москвы получили предложение привиться от коронавирусной инфекции вакциной, которая ещё не зарегистрирована. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg. Cреди тех, кто получил приглашение сделать экспериментальную прививку, был заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он отказался делать прививку.