Арестован третий участник акции "Меняй власть, а не Конституцию"

В Санкт-Петербурге на 20 суток арестовали третьего участника акции "Меняй власть, а не Конституцию" Али Хантимирова. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Мирное сопротивление".

На Хантимирова, как и на других участников акции, составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах. Его задержали вечером 5 августа в Таврическом саду и оставили на ночь в отделении до суда. Позже судья перенес заседание на 10 августа, чтобы обеспечить присутствие защитников.

Акция "Меняй власть, а не Конституцию" прошла в середине июля. Трое активистов перекрыли Невский проспект, растянув черный баннер поперек проезжей части. Двух других участников акции - Марину Кен и Евгения Мусина - ранее также арестовали на 20 суток.