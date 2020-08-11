Арестован третий участник акции "Меняй власть, а не Конституцию"

В Санкт-Петербурге на 20 суток арестовали третьего участника акции "Меняй власть, а не Конституцию" Али Хантимирова. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Мирное сопротивление".
На Хантимирова, как и на других участников акции, составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах. Его задержали вечером 5 августа в Таврическом саду и оставили на ночь в отделении до суда. Позже судья перенес заседание на 10 августа, чтобы обеспечить присутствие защитников.
Акция "Меняй власть, а не Конституцию" прошла в середине июля. Трое активистов перекрыли Невский проспект, растянув черный баннер поперек проезжей части. Двух других участников акции - Марину Кен и Евгения Мусина - ранее также арестовали на 20 суток.
- В январе Владимир Путин инициировал внесение изменений в Конституцию России. Законопроект, в том числе, обнулял президентские сроки Путина, что позволяет ему снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года. Голосование проводилось с 25 июня по 1 июля.
- Ряд представителей российской оппозиции призывали бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие выступали за то, чтобы прийти на участки и проголосовать против.
- По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92 процентов голосовавших, против выступили 21,27 процента. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию страны. Они вступили в силу 4 июля.
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