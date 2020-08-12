Обращение с ножом у горла. В Сети призывают не осуждать Тихановскую

Утром вторника стало известно, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве. В видеообращении, которое было опубликовано вскоре после этого, Тихановская заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и что самое важное в жизни - это дети.

Тон обращения и особенно упоминание о детях сразу заставили многих предположить, что записывалось оно под давлением.

Виталий Манский

Отраженный ужас! Тихим голосом, но уши закладывает!

Анна Качкаева

...это не только про личный выбор, это про право власти и государства на насилие

Виктория Мусвик

Жуть. Просто жуть. Видимо, запугивали тем, что что-то случится с детьми. Последняя фраза: «Дети - самое важное, что есть в нашей жизни».

Рустем Адагамов

Видимо, пригрозили убить и мужа, и детей. Офигеть, конечно, что происходит в Европе в 2020 году.

Олег Кашин

По белорусским каналам такое пишут, верю: «Есть информация,перед записью видео обращения, Светлане угрожали в расправе ее детей и мужа. Показав видео с ее детьми за границей, а также видео как избивают ее мужа и в конце видео был произведен выстрел в сторону в 40-50 см от головы [мужа]».

Федор Крашенинников

Душераздирающее видео, конечно.

Обыкновенный фашизм - брать заложников и угрожать детям.

Надеюсь, это никого не убедит.

Александр Коляндр

Обращение Тихановской как бы намекает, что она стояла перед выбором, в котором были жизни детей. Или я неверно понимаю?

Что и как объясняли белорусским полицейским, чтоб добиться такого уровня насилия?

Как вы б хотели чтоб власти страны, которую вы считаете своей, реагировала на события в Беларуси? Ну, за пределами выражения глубокой озабоченности.

Карина Кокрелл-Фере

Тихановская совершенно права. Ее бегство (высылка?) в Литву от вооруженной расправы, какая продолжается в Беларуси, красноречиво продемонстрировало миру суть происходящего: режим Лукашенко способен на все, даже на расправу над детьми политической оппозиции. До этой черты Лукашенко называли «бацькой», «предпоследним диктатором Европы» с мягкой иронией, «председателем советского колхоза». Да, динозавр, туповат, но не кровопийца. Не знали. Теперь знают.

За одну только вчерашнюю ночь Лукашенко должен стать мировым изгоем.

Иван Курилла

"Но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я."

Светлане Тихановской семь часов белорусские силовики объясняли что-то про выбор, - то есть, очевидно, угрожали, и она об этом прямо говорит. Судя по тому, что дальше в ее обращении речь идет о детях, угрозы были направлены на детей.

В общем, про режим батьки особых иллюзий не было, - и про методы КГБ (он там так и называется до сих пор) тоже. Но такие дела не забываются.

Михаил Фишман

Жутко. Как будто Лукашенко это Трухильо или Дювалье. Я про такое читал только в книжках про латиноамериканских диктаторов. Трудно поверить, что это происходит в наши дни в европейской стране.

Наталья Геворкян

Это видео говорит больше о Лукашенко, чем все, что я видела до сих пор. Угрожать политическому оппоненту жизнью детей (практически уверена, что именно так Светлану вынудили покинуть страну, и это прямым текстом в последней фразе ее записи) -- это уже не политика, это терроризм в чистом виде. И делает это "президент", который, как говорят, обожает своего сына.

Вскоре в Сети появилось еще одно обращение Тихановской, в котором она призвала белорусов не выходить на улицы. Эти слова она очевидным образом зачитывает с листа.

Николай Эппле

Это видео, пожалуй, даже пострашнее ночных столкновений. Как раз смотрели вчера с ребенком "Голодные игры", там есть такое же точно обращение. Более красноречивого свидетельства о природе лукашенковской диктатуры трудно придумать.

Леонид Волков

«Второе обращение Тихановской» — в отличие от первого, сделанного, видимо, уже из Литвы, после отъезда — записано, по всей видимости, еще в Минске. Вероятно, когда ее одну несколько часов удерживали в ЦИКе и ломали.

Другими словами, это Лукашенко обращается, говорит ее устами, прям как Волан-де-Морт. И говорит: «только не выходите на улицы!».

Уверен, что все белорусы, увидевшие это обращения, правильно осознают и его автора, и месседж.

P.S.: А, ну так пишут, что и появилось это обращение (в отличие от первого ) в ментовском телеграм-канале. Все понятно. Шантажировали детьми и/или мужем, вынудили записать. Лукашенко — обычный террорист.

Михаил Фишман

Что касается выступления Тихановской, второго, где она читает по бумажке и призывает не выходить на улицы. И так понятно, что она делает это под давлением. Тихановская сама это демонстрирует — например, она вообще не смотрит в камеру, пока нарочито монотонно читает текст. Разве так она выступала перед людьми прежде? Интерьер комнаты, где проходит запись, выдает госучреждение в Минске — очевидно, то самое, где ее удерживали в течение долгого времени, пока не выпроводили в Литву.

Сопоставив фото, блогер PostersAsh сделал вывод, что видео действительно снималось непосредственно в белорусском ЦИКе, в кабинете его главы.​

Тихон Дзядко

По поводу обращения Тихановской важно называть вещи своими именами. Ее несколько часов удерживали в ЦИКе, выдали ей бумажку с текстом с призывом прекратить акции, и она его зачитала, записали это видео прямо в здании ЦИКа, что подтверждается диваном, на котором она сидит. Как можно предположить из ее второго обращения, уже из Литвы, - угрожали детьми.

Да, я «свечку не держал», но это представляется очевидным.

Терроризм в чистом виде.

Некоторые комментаторы, впрочем, поспешили объявить, что Тихановская "сбежала" из Беларуси, упрекнуть ее в недостаточной силе духа или просто отметить, что на роль лидера она не годится.

Аркадий Кайданов

Жалко Тихановскую - она-то думала живенько отыграть свою роль, собрать аплодисменты на митингах, а потом, скинув батьку, вернуться на кухню жарить драники.

Такого замеса бедная девчонка никак не ожидала,потому что головою - кухарка, что абсолютно не унизительно.

Сейчас ей полетит от сторонников за бегство в Литву..

Роль Ленина в Разливе - не ее роль.

Евгений Понасенков

Чтобы ходить в политику, надо кем-то быть, заранее думать, предварительно продумывать, рассчитывать на то, что кто-то будет сильно против. Иначе просто глупость.

Борис Надеждин

Наличие малолетних детей, увы, сильно ограничивает возможности политической борьбы в условиях авторитарного режима.

Это я по себе знаю.

А борьбу с жестокими диктаторами делает практически невозможной.

Александр Подрабинек

Понятно, что женщина, что дети, что слабая, что не Жанна д’Арк. Заварить кашу и свалить – это так по-нашему! Тихановская оставила в Беларуси своих избирателей, поверивших, что она может быть президентом. Оставила в недоумении свой штаб, искавший ее и не знавший, что она бежит в Литву. Оставила в заключении своего мужа, благодаря которому стала кандидатом в президенты.

Всегда так было, что достойные офицеры не бегут с поля боя впереди своих солдат, что капитаны покидают тонущее судно последними. А здесь так не вышло.

На самом деле, какие к ней могут быть претензии – она просто села не в свои сани. Она их не потянула. Честно говоря, с самого начала было понятно, что не потянет. И ей это надо было понять самой, чтобы безответственность не стала ее вторым именем. Потому что политик, не умеющий держать удар и драпающий из страны при первой же угрозе своей жизни и свободе – это безответственный политик, не стоящий доверия своих граждан. Не подводи тех, кто тебе поверил. Берешь на себя груз ответственности за общее дело, за народ, за страну – неси из последних сил, до последней возможности.

А движение к свободе, я надеюсь, продолжится в Беларуси и без нее.

Другие c упреками не согласны, но тоже отмечают, что протесты могут продолжаться и без Тихановской.

Наталья Маршалкович

Выгул белых польт по поводу отъезда Тихановской - дело хорошее. Но не вредно вспомнить, как Лукашенко поступал многие годы со своими соперниками, их семьями и детьми даже при на порядок менее высоких рисках. Впрочем, горизонтально организованному протесту лидеры не нужны

Кирилл Шулика

Мария Колесникова заявила, что Светлана Тихановская вчера в ЦИК в течение трех часов находилась в кабинете с двумя высокопоставленными силовиками, поэтому обращение было записано под давлением.

Это уже близко к агонии режима, потому что обращение Тихановской никаким образом не повлияет на протесты. Вот сейчас обращение есть, а идут забастовки на предприятиях, которых не было еще вчера.

Владимир Варфоломеев

За эти дни посмотрел немало видео столкновений в Минске, но, кажется, ни разу не услышал имени Светланы Тихановской при уличных скандированиях. Так что её отъезд в Литву может никак и не повлиять на настроения протестующих.

Сергей Бережной

«Нет лидера, не смогут найти лидера, как же без лидера»... конечно, не смогут, откуда им, всего девять с половиной миллионов человек в стране. Не ссыте, как только понадобятся лидеры, хоть коллективные, хоть на погулять, хоть виртуальные, будут лидеры. А пока даже хорошо, что вы о них не знаете. Не переключайтесь.

Александр Кынев

Если кто забыл, Фургала в 2018 перед вторым туром заставили ролик записать фактически в поддержку Шпорта. Но он все равно победил. Лукашенко, как и наши чиновники, думают, что если кого то запугать / посадить и тд, то проблема решится. Они живут внутри вертикали и видят окружающий мир как вертикаль, и в этом их роковая ошибка, что они хотят "найти главного". Они борются не с Тихановской, а с обществом. Тихановская сделала очень много, за что ей низкий поклон. Выбитое от нее заявление на камеру ничего не меняет, и никак не решает проблему , потому что проблема не Тихановская, проблема это сам Лукашенко.

Павел Шехтман

Тихановской больше нет, а впрочем как я понимаю отряд не заметит потери... даже не бойца а кого? Точнее чего? Фамилии из бюллетеня. После всего произошедшего. Когда валили Чаушеску - его валили потому что он Чаушеску или потому что они прежде за какого-нибудь Пупеску успели проголосовать?

Юрий Касьянов

Лидер протестного голосования в Беларуси, почти президент страны Светлана Тихановская сбежала в Литву. Вместо того, чтобы выйти на улицу и разделить судьбу вместе со своим народом. Это неудивительно. Потому что она - никто.

Никакой не лидер. И неважно, чей для неё Крым, и кто её муж. Беларусы голосовали не за Тихановскую, а против Лукашенко. Так же, как мы стояли на Майданах не за Ющенко, и не за Порошенко (Яценюка, Тягнибока, Кличко, и пр.), а против Януковича. За свободу и справедливость.

Многие резко осуждают тех, кто критикует Тихановскую за вынужденный отъезд.

Андрей Десницкий

Я с удовольствием выслушаю мнение, как себя надо было вести Тихановской, от человека, который это пережил. От человека, у которого взяли близких в заложники и нож приставили к горлу - а он взял и всех победил.

Таких же много в ФБ, правда? Ну практически каждый второй.

Оксана Баулина

все, кто пишут, что Светлана Тихановская «сбежала», — либо идиоты, либо провластные мурзилки.

Светлана — главная героиня этих выборов. она не собиралась в политику, но пошла после ареста мужа. и продемонстрировала невероятную силу характера, умение находить самые правильные слова и восхитительную смелость.

престарелый таракан открыто насмехался над «домохозяйкой» и не заметил, что мир давно изменился. женщины — не украшение стола, не обслуга, не «друг человека». заметьте это и вы!

Светлана — героиня. ее свобода и безопасность — общее благо. она уже сделала в тысячу раз больше, чем все могли от нее ожидать.

Жыве Беларусь!

Виктор Сонькин

Мне кажется, диванные эксперты, осуждающие Тихановскую, неправы не только морально, но и тактически. Что еще могло так ясно показать растерянность и отчаяние Лукашенки и его готовность на любые латиноамериканские шаги? Если раньше у кого-то могло быть сомнение в том, что он реально проиграл по цифрам, его больше нет. Все правильно она делает.

Лев Рубинштейн

Дело не в каком-то «малодушии» Светланы. Она обычная женщина, никогда не притворявшаяся необычной. Символом она оказалась случайно. И сама неоднократно об этом говорила.

Она не притворялась и не притворяется ни вождем, ни лидером. Она волей обстоятельств стала тем, кто в нужный момент оказался ближе всех к рубильнику и включил его.

Дело не в ней. Ей я желаю покоя и безопасности.

Дело исключительно в беспредельной подлости и бессердечии этой преступной власти, этих шантажистов, вцепившихся бульдожьей хваткой в тело проснувшейся страны и готовых на абсолютно любую гнусность.

Алиса Зюс

Интересно сколько из тех, кто сейчас осуждает Тихановскую, продержался бы до первой затрещины, первого звонка мужа из тюрьмы, первого звонка детям. Мне слабо. Я бы сломалась. Так что не плюйте в колодец.

Алексей Цветков

Вот уж не думал, что такие вещи надо объяснять на пальцах. Все же взрослые люди, многие уже таблицу умножения усвоили. Но, глядя на споры стратегов, видимо надо.

Женщина, просто в силу того, что она жена упрятанного в тюрьму кандидата, подхватила его дело и выдвинула свою кандидатуру. Она явно не политик, от нее нельзя требовать, чтобы она была готова ко всему ужасу, который ей предстоял. Она всего лишь хотела провести справедливые выборы. А теперь на нее посыпались обвинения, что она не Бисмарк, что у нее недостаточно железная воля, что она не готова ради счастья родины переступить через трупы детей и мужа - ведь явно же об этом с ней вкрадчиво беседовали семь часов перед тем, как депортировать, и она именно об этом нам рассказала - тем из нас, у кого внезапным извержением гражданского мужества за чужой счет не заложило уши.

Вы вправе ее критиковать. Только сначала надо сделать дисклеймер: что вы сами готовы переступить через трупы близких.

Виктор Шендерович

Сколько бесстрашных людей, готовых пожертвовать собой и своими детьми, сколько отважных бойцов, никогда не шедших на компромиссы, сколько неизвестных доселе героев обнаружилось в комментариях после отъезда в Литву Светланы Тихановской...

Горжусь вами, соотечественники.

Никогда в вас не сомневался.

Давайте же, чтобы яснее оттенить наши нравственные качества, надаем ей побольше пощечин.

Женщине, которая не собиралась быть политиком. Женщине, волею обстоятельств ставшей символом протеста. Женщине, которую сломали в белорусском гестапо, поставив, по всей видимости, перед адским выбором.

Сейчас как раз самое время обсудить ее недостаточные человеческие качества...

А насчет протеста - он никуда не денется, разумеется. Беларусы вышли за свою свободу. И восстание можно подавить, как были подавлены многие восстания в прошлом, но отмотать пленку назад уже не получится.

Никакого президента Лукашенко больше нет.

Он проиграл выборы, и проиграл их Светлане Тихановской.

И когда он сгинет, она - законно избранный президент Беларуси - объявит и проведет новые честные выборы.

Аркадий Дубнов

Светлана Тихановская выиграла президентские выборы в Белоруссии.

И то, что Лукашенко вынудил ее покинуть страну - ещё одно тому свидетельство.

Великая роль этой женщины в том достоинстве, с котором она аккумулировала решимость белорусов избавиться от своего узурпатора.

Никто не вправе ее осуждать за решение уехать к детям, которых, уберегая их жизни, увезли из Белоруссии за несколько дней до выборов.

Все ещё вернутся. Всё ещё будет!

Андрей Зубов

ЕЁ РЫЦАРЯМИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ВСЕ МУЖИ БЕЛОРУССИИ

Я не осуждаю и тем более не проклинаю Светлану Тихановскую. Я представляю, перед каким выбором ее поставил тиран и его КГБ, лишив свободы в здании Избиркома. Действительно, не дай Бог нам встать перед таким выбором.

Фактически, тот, кто бессудно уничтожал своих противников, предложил на выбор и ей такую же судьбу или депортацию из страны. Можно ли судить Светлану Георгиевну, что она предпочла свою жизнь собственной смерти и, возможно, смерти мужа?

Она даже не смогла быть Жанной д'Арк. "Англичане" пленили ее слишком быстро.

Лукашенко думает тем самым обезглавить революцию. Но он не обезглавил ее.

Белорусы, у вас есть президент, которого вы избрали практически единодушно. Он сейчас в безопасности в Литве, совсем недалеко от вас. Но ведь не случайно на гербе вашей страны изображен рыцарь с поднятым мечом.

Теперь вы все - рыцари вашей прекрасной дамы, вашего президента. Еще немного мужества, и вы откроете ей путь в вашу страну. И сгинет тиран.

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

Николай Халезин

Каждый из нас в разное время оказывался заложником – ситуации, рока, произвола. И в разных ситуациях мы реагировали по-разному: малодушничали, геройствовали, отчаивались. И имели право на любую модель поведения. Но не на любую модель имеют право те, у кого в заложниках близкие. Поскольку в этом случае не заложники распоряжаются своими жизнями, а их жизни находятся в руках тех, кто шантажирует их близких.



Если вы припасли камень, чтобы бросить его в Светлану Тихановскую, лучше воспользуйтесь им по другому назначению. Она – точно не тот человек, который достоин осуждения, да и даже обсуждения.



Власть в отчаянии, и пытается использовать любой повод, любую зацепку для того, чтобы облегчить предынфарктное состояние бывшего беларусского президента. Вы полагали, что они оставят троих девушек, разбудивших Беларусь, без внимания? Вы правда думали, что каратели, ежедневно приходящие на работу в силовые структуры, просто лежат там на диванах и ждут, когда их вытряхнут из кабинетов поднимать сельское хозяйство? Нет, они приходят на «работу» и там «работают» – ищут варианты, как облегчить жизнь себе и своему правителю, и усложнить ее нам.



И тут им в руки попадает Светлана Тихановская – мать двоих детей, учительница английского языка, домохозяйка. У которой муж, волею все того же бывшего президента, взят в заложники. В терминологии силовиков Светлана даже не является человеком – она «объект». И на этот «объект» обрушивается вся карательная машина государства. Череда карцеров – для мужа, шантаж детьми – для нее; избиения и пытки – для мужа, арест соратников – для нее; тотальная изоляция – для мужа, угрозы насилия – для нее. Полагаете, этого мало для матери двоих детей, учительницы английского языка, домохозяйки? А вообще-то, для просто Человека. Или все-таки достаточно, чтобы ее силы закончились; особенно после того, как она объехала со своими соратниками всю страну, добравшись до каждого угла, куда не ступала нога записных беларусских политиков?



Если у вас неодолимое желание бросаться камнями, используйте эту энергию для чего-то более полезного. Мы проходим сложнейший период. Пожалуй, самый сложный за последние тридцать лет. И мы не имеем права сомневаться друг в друге. Впервые в нашей новейшей истории все беларусы хотят что-то сделать вместе, и делают. Среди моих знакомых нет тех, кто остался в стороне от событий, кто не помогает общему делу: выходят на улицы, бастуют, помогают семьям пострадавших, информируют мировое сообщество, собирают средства для поддержки протестующих, оказывают юридическую помощь. И даже от простых иностранцев все последние дни я слышу только один вопрос: чем мы можем помочь?



Не трогайте Светлану, и не предъявляйте ей претензий! Ее ситуация говорит о ней, как о человеке очень сильном, но попавшем в руки профессиональных карателей. И то, как она зачитала обращение под давлением этих карателей – лишь доказывает тот факт, что мы имеем дело с банальным насилием.



Она сделала очень много, и, я уверен, сможет сделать больше. Когда бои длятся очень долго, бойцы по очереди отправляют друг друга поспать хотя бы час или два. Давайте просто дадим Светлане передохнуть – поверьте, она это заслужила. А нам сейчас нужно задавать больше вопросов не друг другу, а себе. И главный из них: все ли я делаю, что могу? И если сделаем все правильно, и с умом – у нас всех появится заслуженная возможность отдохнуть.



Сил и терпения!

Но в то, что у протеста есть шанс, спустя несколько дней кровавой уличной бойни верят не все.

Павел Пряников

Промежуточные итоги в Белоруссии.

- Тихановская была вынуждена уехать из страны. Формально последний центр кристаллизации протеста пал.

- Политического штаба протестов не было и нет. Горизонтальный (сетевой) безлидерный протест штука интересная, но долго он держаться не может – хотя бы потому, что постепенно его участников будут сажать, ломать, многие просто устают и разочаровываются в происходящем.

- Лукашенко за годы своего правления создал впечатляющую по силе организацию «тонтон-макут» - карательных структур. Сломить её можно только силовым путём. Вопрос – готовы ли сотни (а то и тысячи) людей погибать в схватке с ней. Пока этого не видно.

- Лукашенко дал понять, что ни перед чем не остановится в удержании власти. Надо будет – станут убивать и детей, и стариков; применять боевое оружие по безоружным людям.

- Лукашенко будет сидеть на штыках. Кто-то усматривает в этом слабость режима. Но в Латинской Америке многие хунты сидели на штыках десятилетиями.

- Европа (и в целом Запад) расписалась в том, что её устраивает такой режим в Белоруссии. Хороший урок для двух сторон: для благодушных, кто до сих пор надеется на помощь Запада в решении внутренних проблем; для охранителей и пропагандистов, орущих про «козни Запада» - очевидно, что Запад на одной стороне с режимами постСССР, их старший брат (и хозяин).

И тем не менее многие убеждены, что Лукашенко так или иначе не удастся обернуть ситуацию в свою пользу.

Лев Шлосберг

Тихановская – избранный президент Беларуси. Любое насилие в её отношении относится к категории особо тяжких преступлений. Статус избранного президента в изгнании не является оптимальным для развития событий в Беларуси, но, во всяком случае, гарантирует ей личную безопасность. Лукашенко не считал её опасным противником, иначе не разрешил бы допустить на выборы. Но выборы прошли совершенно неожиданно не только для Лукашенко, но и, возможно, для самой Тихановской. Она стала смертельно опасна для Лукашенко уже после 9 августа именно как фактический победитель выборов. И узурпатор власти Лукашенко выдавил из страны избранного президента Тихановскую. Её присутствие в Беларуси означало фактическое двоевластие.

В такой ситуации главным требованием белорусского общества становится проведение новых честных президентских выборов со свободным допуском всех кандидатов. Будет ли среди участников этих выборов Светлана Тихановская – решать ей и её родным, в первую очередь. Но всё то, что она уже сделала за несколько недель, – это подвиг. Нельзя его умалить и обесценить.

Легитимность развития событий в Беларуси в огромной степени зависит сейчас от того, найдутся ли силы, способные организовать и провести переговоры оппозиции (по сути общества) с Лукашенко. Россия по воле Путина вычеркнула себя из числа таких возможных посредников: Путин умудрился поздравить Лукашенко «с победой» одним из первых. Возможность посредничества сохраняется у международных организаций (ООН, Совет Европы), но очень трудно представить, чтобы Лукашенко принял такое посредничество. Альтернатива переговорам – гражданская война.

Очень жаль, что Путин так бездарно сорвал жизненно важный шанс для России и Беларуси.

Леонид Гозман

Лукашенко делает ошибку. Он не понимает, что ему противостоит не Тихановская, а народ его страны – весь, практически. Диктаторы вообще не способны осознать существование народа, для них мир – это кланы, финансовые, военные и криминальные начальники, с которыми и надо договариваться. А люди на площадях – они за печеньки, по дурости или по чьему-то приказу, они перебесятся или испугаются, надо только слабины не дать. Но они не правы, они плохо образованы – нигде и никогда не удавалось остановить людей, которые осознали, что они народ.

Вряд ли это заявление Тихановской поможет Лукашенко. Люди не за нее, а против него и за себя. То, как поступили со Светланой, только усилит те чувства, которые выводят людей на улицу.

Жыве Беларусь!

Кирилл Рогов

Это хорошо, что выигравшая президентские выборы в Беларуси Светлана Тихановская покинула страну (под угрозой физической расправы с ее мужем, с ней или даже с ее детьми). К сожалению, протестующие пока не могут обеспечить ей и ее семье защиту. Для Беларуси этот отъезд является знаком, что если Лукашенко победит, то для страны наступят самые мрачные годы в ее истории за последние 70 лет.

Но и Лукашенко не светит триумф победы. У него нет хорошего сценария. Во-первых, не стоит забывать "урок Чаушеску". Напомню, он состоит в том, что когда румынские силовики поняли, что не могут исполнять приказы диктатора, им ничего не оставалось, как убить его, - из страха перед ним и его местью. Но даже если Лукашенко сохранит контроль над силовиками и подавит протесты силой, он окажется заложником Путина, который вне всякого сомнения со временем его растопчет по причине давней личной неприязни и в отместку за отказ от объединения в 2019 г.

Суть в том, что Лукашенко проиграл выборы. Даже не в смысле подсчета реально поданных голосов (достоверно оценить его очень сложно), но в смысле сохранения "авторитарной легитимности", демонстрации своей способности контролировать страну и общество, принуждения к повиновению без широкомасштабного насилия. И это понимают и силовики, и элиты, и различные контрагенты Лукашенко за пределами страны.

Если рассуждать совершенно абстрактно, то, может быть, наиболее безопасным для Лукашенко сценарием мог бы быть сценарий примирения со своим народом. Грубо говоря, он мог бы заключаться в обещании проведения новых выборов и конституционной реформы, сокращающей полномочия президента и расширяющей полномочия парламента. В этом случае новая редакция конституции могла бы быть проголосована через полгода, затем или одновременно прошли бы парламентские выборы по новому закону, а еще через полгода - новые президентские. (Такой сценарий, кстати, мог бы быть и легитимным предложением оппозиции.)

Сегодня дело выглядит так, что для этого сценария у протеста пока недостаточно мощности. Но если его резистентноть окажется сегодня недооценена, то потом может оказаться уже поздно. И ситуация начнет заваливаться в один из описанных выше сценариев. Здесь стоит помнить, что далеко не всегда в ситуации противостояния удается выяснить потом, кто начал стрелять и отдавал приказ. И это может быть совсем не обязательно тот, на кого ложится за него ответственность.