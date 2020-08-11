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Двое иранцев осуждены за шпионаж в пользу Израиля и Германии

В Иране двое граждан получили по 10 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад", Германии и Великобритании.

Представитель иранского Верховного суда, заявил, что один из осуждённых работал генеральным секретарём Общества дружбы Ирана и Австрии и передавал некую секретную информацию третьим странам. Другой отправлял данные о соглашениях Центробанка и Национального банка Ирана и документацию Минобороны.

Всего за последнее время в Иране по обвинению в шпионаже арестовали пятерых человек.

В июне к смертной казни приговорили иранца, подозреваемого в сотрудничестве с американской и израильской разведками. Тегеран утверждает, что он, в частности, передал информацию о местонахождении иранского генерала Кассема Сулеймани. В начале января он был убит США в Багдаде.

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