Американские эксперты и политики критикуют власти Белоруссии

Ведущие американские эксперты - представители обеих партий и различных неправительственных организаций - выпустили совместное заявление с осуждением властей Белоруссии. Эксперты считают, что режим президента Александра Лукашенко сфальсифицировал выборы, а также допускает вопиющие нарушения прав человека.

В заявлении Трансатлантической рабочей группы по демократии говорится, что его авторы поддерживают народ Белоруссии, участников мирных протестов, тех, кто стремится к демократическим переменам в стране. Эксперты и представители НКО призывают США, ЕС и всё трансатлантическое сообщество немедленно принять меры для того, чтобы поддержать народ Белоруссии, а также использовать дипломатические меры и санкции против Лукашенко и его окружения.

В обращении также содержится призыв к президенту России Владимиру Путину уважать независимость и целостность Белоруссии.

Среди подписавших - бывшие президенты Радио Свобода/Радио Свободная Европа Джефф Гедмин и Джейми Флай.