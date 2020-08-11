Американские эксперты и политики критикуют власти Белоруссии

Ведущие американские эксперты - представители обеих партий и различных неправительственных организаций - выпустили совместное заявление с осуждением властей Белоруссии. Эксперты считают, что режим президента Александра Лукашенко сфальсифицировал выборы, а также допускает вопиющие нарушения прав человека.
В заявлении Трансатлантической рабочей группы по демократии говорится, что его авторы поддерживают народ Белоруссии, участников мирных протестов, тех, кто стремится к демократическим переменам в стране. Эксперты и представители НКО призывают США, ЕС и всё трансатлантическое сообщество немедленно принять меры для того, чтобы поддержать народ Белоруссии, а также использовать дипломатические меры и санкции против Лукашенко и его окружения.
В обращении также содержится призыв к президенту России Владимиру Путину уважать независимость и целостность Белоруссии.
Среди подписавших - бывшие президенты Радио Свобода/Радио Свободная Европа Джефф Гедмин и Джейми Флай.
- С осуждением действий властей Белоруссии выступил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. Он поддержал участников мирных протестов, призвал к честному подсчёту голосова на выборах президента и освобождению всех политзаключённых.
- Государственный департамент США ранее выразил глубокую озабоченность тем, что выборы в Белоруссии были, как говорится в заявлении, "ни свободными, ни справедливыми". Госдепартамент призвал белорусское правительство уважать право граждан Белоруссии на участие в мирных собраниях, не применять силу и освободить всех необоснованно задержанных.
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