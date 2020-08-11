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На видео БелТА о задержанных в Минске – активисты "Открытой России"

Задержанные в Минске

В Минске задержаны двое российских граждан, активисты "Открытой России" Артём Важенков и Игорь Рогов. Сотрудники "Открытой России" узнали их на видео, опубликованном во вторник государственным белорусским агентством БелТА.

О местонахождении Рогова и Важенкова, которые, как сообщалось ранее, отправились в Белоруссию наблюдать за выборами президента, не было известно со вчерашнего дня. Когда, где и при каких обстоятельствах они были задержаны – неясно. На видео, которое называется "Задержание провокаторов", видны несколько людей, которые лежат или сидят на четвереньках. По их состоянию можно сделать вывод, что к ним применялась физическая сила. Двое из задержанных представляются гражданами России, приехавшими в Белоруссию с туристическими целями. По утверждениям их коллег, это Важенков и Рогов.

Почему люди на видео названы провокаторами – в нём не поясняется.

Координатор "Открытки" Татьяна Усманова заявила "Открытым медиа", что россияне не занимались никакими провокациями. Она охарактеризовала видео БелТА как "жуткое и пропагандистское" и сказала, что будет обращаться к российским властям и правозащитным организациям, чтобы организовать помощь задержанным.

  • В Белоруссии, где в последние дни происходят массовые акции протеста и столкновения демонстрантов с милицией, ранее были задержаны несколько российских журналистов. Некоторых из них отпустили после вмешательства МИД России. Местонахождение корреспондента "Медузы" Максима Солопова по-прежнему неизвестно. Не выходит на связь почти сутки корреспондент российского Znak.com Никита Телиженко.​ Также неизвестно местонахождение фотокорреспондента агентства "РИА Новости" Ильи Питалева. Скорейшего освобождения российских журналистов потребовал от Минска глава МИД России Сергей Лавров.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко – против объявленной победы которого на выборах протестуют на улицах Минска – перед выборами заявлял, что из России и из других стран в Белоруссию засылают некие группы боевиков. 33 гражданина России были перед выборами арестованы по подозрению в подготовке беспорядков. Речь идёт о группе людей, многие из которых ранее воевали против украинских войск в Донбассе, белорусские правоохранительные органы называли их членами "ЧВК Вагнера".

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