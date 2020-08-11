На видео БелТА о задержанных в Минске – активисты "Открытой России"

В Минске задержаны двое российских граждан, активисты "Открытой России" Артём Важенков и Игорь Рогов. Сотрудники "Открытой России" узнали их на видео, опубликованном во вторник государственным белорусским агентством БелТА.
О местонахождении Рогова и Важенкова, которые, как сообщалось ранее, отправились в Белоруссию наблюдать за выборами президента, не было известно со вчерашнего дня. Когда, где и при каких обстоятельствах они были задержаны – неясно. На видео, которое называется "Задержание провокаторов", видны несколько людей, которые лежат или сидят на четвереньках. По их состоянию можно сделать вывод, что к ним применялась физическая сила. Двое из задержанных представляются гражданами России, приехавшими в Белоруссию с туристическими целями. По утверждениям их коллег, это Важенков и Рогов.
Почему люди на видео названы провокаторами – в нём не поясняется.
Координатор "Открытки" Татьяна Усманова заявила "Открытым медиа", что россияне не занимались никакими провокациями. Она охарактеризовала видео БелТА как "жуткое и пропагандистское" и сказала, что будет обращаться к российским властям и правозащитным организациям, чтобы организовать помощь задержанным.
- В Белоруссии, где в последние дни происходят массовые акции протеста и столкновения демонстрантов с милицией, ранее были задержаны несколько российских журналистов. Некоторых из них отпустили после вмешательства МИД России. Местонахождение корреспондента "Медузы" Максима Солопова по-прежнему неизвестно. Не выходит на связь почти сутки корреспондент российского Znak.com Никита Телиженко. Также неизвестно местонахождение фотокорреспондента агентства "РИА Новости" Ильи Питалева. Скорейшего освобождения российских журналистов потребовал от Минска глава МИД России Сергей Лавров.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко – против объявленной победы которого на выборах протестуют на улицах Минска – перед выборами заявлял, что из России и из других стран в Белоруссию засылают некие группы боевиков. 33 гражданина России были перед выборами арестованы по подозрению в подготовке беспорядков. Речь идёт о группе людей, многие из которых ранее воевали против украинских войск в Донбассе, белорусские правоохранительные органы называли их членами "ЧВК Вагнера".
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