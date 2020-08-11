Минюст России приостановил выплаты по решениям ЕСПЧ

У министерства юстиции закончился бюджет на выплату в 2020 году компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает правозащитная группа "Агора".

В частности, Минюст не выплатил в трёхмесячный срок компенсации по десять тысяч евро бывшим обвиняемым по "болотному делу" Илье Гущину и Алексею Гаскарову. Ведомство обещало провести платежи с процентами за задержку после нового перевода от Министерства финансов.

"Агора" напоминает, что деньги на компенсации по решениям ЕСПЧ у Минюста регулярно заканчиваются к лету. Но, например, в 2016 году выплаты возобновили в сентябре.

На выплаты по решениям ЕСПЧ Минюст обычно выделяет 600 миллионов рублей ежегодно несмотря на то, что бюджет приходится корректировать в большую сторону. Так, в 2019 году общая сумма компенсаций превысила один миллиард рублей.