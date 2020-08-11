Лукашенко избавился от конкурентки, которую якобы разгромил

Лукашенко победил с 80 процентми? В это не верит никто. Возможно даже он сам. Лукашенко тем не менее обошел своего ближайшего конкурента - Светлану Тихановскую? В это тоже не верят многие. Но разве возможно, чтобы большинство белорусских избирателей пришло на участки, чтобы "прокатить" Александра Григорьевича? И зачем он избавился от Тихановской, если так убедительно ее победил, судя по цифрам Центризбиркома? Что ему даст ее отсутствие в стране? В студии репортер штаба Навального Дмитрий Низовцев. На связи из Минска писатель Владимир Мацкевич. Звоните нам по номеру 8-800-200-22-12 с ответом на вопрос: кто реально выиграл белорусские выборы? Начало прямого эфира в 19.05. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева