На Западе сомневаются в эффективности и безопасности российской вакцины

Всемирная организация здравоохранения и представители ряда стран мира прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Представитель ВОЗ Тарик Ясаревич заявил, что организация получает информацию о вакцине, разработанной российским институтом имени Гамалеи, от российского Министерства здравоохранения. Он подчеркнул, что, прежде чем ВОЗ рекомендует применение той или иной вакцины, она должна пройти тщательные испытания – как относительно её безопасности, так и эффективности. ​

Известно, что российская вакцина, которую решено назвать "Спутник V" не прошла всех необходимых фаз клинических испытаний. Третья фаза будет проводиться уже после её регистрации. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, которая объединяет российские исследовательские организации и фармацевтические компании, призывала отложить государственную регистрацию вакцины от COVID-19 до завершения третьей фазы её клинических испытаний, заявив: "Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан РФ".​ Однако Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) не поддержала предложение.

Зарубежные агентства цитируют мнения ряда специалистов, которые скептически оценивают регистрацию российской вакцины. "Это безответственное и глупое решение", – приводит AFP слова Франсуа Баллу, специалиста из Лондонского университета. Глава германской Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард жёстко раскритиковал действия России. "Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей фазы – это рискованный эксперимент на людях".

Министр здравоохранения США Алекс Азар, комментируя сообщения о регистрации российской вакцины, заявил, что при разработке вакцин безопасность является главным критерием, поэтому важно пройти все стадии клинических испытаний. "Главное не первыми разработать вакцину, а разработать безопасную и эффективную вакцину", – сказал он. В США проходят испытание сразу несколько возможных вакцин, испытания могут быть завершены ещё в этом году.

Представитель минздрава Германии, в свою очередь, заявил об отсутствии достоверных данных о безопасности, эффективности и качестве российской вакцины.