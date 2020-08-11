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Белорусская служба "Свободы" возобновляет вещание на средних волнах

Уже третий день интернет в Белоруссии работает с перебоями

С 12 августа 2020 года Белорусская служба Радио Свобода временно возобновляет радиовещание на средних волнах. Программы на белорусском языке, посвящённые актуальным политическим событиям в стране, можно ежедневно слушать на частоте 1386 Кгц с 21:00 до 22:00 и с 23:00 до полуночи по минскому времени. С 22:00 до 23:00 по будням на частоте 1386 Кгц по-прежнему будет выходить программа Русской службы Радио Свобода "Лицом к событию", в выходные дни - специальные программы.

В Белоруссии после состоявшихся 9 августа президентских выборов возникли перебои с работой интернет-сервисов. О проблемах сообщают многочисленные пользователи сети и журналисты. Прежде всего речь идёт о нестабильном функционировании мессенджеров, а также некоторых приложений, не открываются или открываются с трудом сайты СМИ и социальных сетей.

Гражданские активисты и представители оппозиции обвиняют в случившемся власти страны, где третий день продолжаются сопровождающиеся столкновениями с милицией массовые уличные выступления. "Белтелеком", крупнейший государственный провайдер интернет-связи, объясняет перебои в работе интернета "кибератаками". Президент респуболики Александр Лукашенко заявил о вторжении в интернет-пространство "внешних сил".

Участники акций гражданского неповиновения добиваются проведения в стране честных выборов и отставки Лукашенко с поста главы государства. В результате столкновений в Минске и других городах страны по крайней мере один человек погиб, несколько сот человек получили ранения, тысячи задержаны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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