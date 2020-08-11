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В Белоруссии освобождён журналист "Медузы" Максим Солопов

Акция протеста в Минске

В Белоруссии освобождён корреспондент издания "Медуза", гражданин России Максим Солопов. Он был задержан вечером 9 августа, когда освещал акцию протеста в Минске, и почти двое суток с ним не было связи.

Об освобождении журналиста сообщила "Медуза" со ссылкой на посольство России в Минске. Об этом сообщили в посольстве России в Белоруссии. Сообщается, что журналиста отпустили из изолятора и передали сотрудникам посольства. В ближайшее время его отвезут на границу России.

Ранее издание Daily Storm опубликовало видеозапись задержания Солопова. Сотрудники ОМОНа избили его дубинками.

За последние несколько дней в Белоруссии, где проходят массовые протесты против президента Александра Лукашенко, были задержаны несколько российских журналистов, часть из них освобождена.

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