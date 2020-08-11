Суд ослабил меры пресечения подозреваемым по делу Шеремета

Суд в Киеве постановил перевести под домашний арест находящюся в заключении подозреваемую по делу об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. 11 августа апелляционный суд в Киеве постановил, что Юлия Кузьменко, детский хирург, находившаяся в предварительном заключении с декабря 2019 года, может быть переведена под круглосуточный домашний арест.



В прошлом месяце тот же суд ослабил ограничения другой подозреваемой по делу об убийстве Шеремета - военной медсестре Яне Дугарь. Суд согласился ослабить ограничения на её перевижение и снять с неё электронный браслет.



Третий подозреваемый по тому же делу, Андрей Антоненко, остаётся в заключении.



Владислав и Инна Грищенко, супруги, подозреваемые по другому делу, не имеющему отношения к делу об убийстве Шеремета, были, однако, объявлены "заинтересованными лицами".

Все пятеро принимали участие, в разном качестве, в вооружённом конфлиекте на востоке Украины, где правительственные войска противостоят сепаратистам, пользующимся поддержкой России.



МВД Украины и Национальная полиция заявляли в декабре прошлого года, что все пятеро названных лиц действовали в интересах "дестабилизации политической и общественной ситуации в Украине", чему и должно было послужить убийство Шеремета.



Журналист Павел Шеремет, гражданин России, родившийся в Белоруссии и переехавший в Украину на постоянное место жительства, был убит в Киеве 20 июля 2016 года. В тот день он выехал из дома на работу, чтобы вести утренний радиоэфир. До студии он не доехал: автомобиль, в котором он находился за рулём, был взорван находящимся в нём самодельным взрывным устройством.