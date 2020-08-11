Белоруссия: третий вечер протестов - при затруднённой связи

В Минске третью ночь подряд происходят столкновения протестующих с блюстителями порядка. Во вторник вновь применялись светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. Правозащитники сообщают, что журналисты подвергаются избиениям.



Во вторник 11 авгута в Минске милиция напала на съёмочную бригаду Би-би-си, состоявшую из трёх журналистов, сообщается на сайте Русской службы Би-би-си. У всех задержанных были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси. На участниках бригады были жилетки с опознавательными символами и у каждого были удостоверения.



Мужчины в черной униформе без опознавательных знаков подошли к журналистам, один потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру. Двое журналистов Би-би-си потребовали у нападавших вернуть карточку аккредитации. Но в ответ на эту просьбу, неизвестные "правоохранители"начали бить оператора и наносить удары по его камере. Однако, никто задержан не был.



Британские журналисты отмечают, что протестные акции во вторник отличались от акций, проведёных в минувший понедельник. Тогда были три места, где собирались наиболее многочисленные группы протестующих. Во вторник же, люди перемещались небольшими группами, за которыми пускались преследователи в форме ОМОНа.



Люди скрывались во дворах, после чего вновь собирались в группы. Милиция применяла спецсредства в районе Каменной Горки. Ближе к полуночи протесты продолжались в Уручье и в районе Студенческой деревни.



Хроника протестных акций и столкновений ведётся на сайте Русской службы Би-би-си и перепечатывается, в частности, на сайте радио "Эхо Москвы".



Спецсредства применялись милицией, в основном, в районе Каменной Горке, протесты продолжаются в Уручье и в районе Студенческой деревни.



Одна из участников протеста из Минска в эфире "Настоящего времени" рассказала, что из-за отсутствия интернета нет никакой информации о том, что происходит в других частях города.





Article share tools



