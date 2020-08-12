В Норильске коренные народы устроили шествие против промышленников

В Норильске представители коренных народов Таймыра в провели шествие против ограничения своих прав бизнесом и чиновниками. Оленеводы и рыбаки заявили о безответственности компании "Норильский никель", работа которой загрязняет места, где они живут и добывают пропитание, сообщает Сибирь.Реалии.

Шествие длилось больше часа, на него собрались десятки участников. Все они были в национальных одеждах. К акции жителей Таймыра - представителей ненцев, нганасанов, долганов и энцев - присоединились и другие жители города.

"С мест традиционного промысла нас выживают, лишают прав, не дают рыбачить и охотиться. По закону нам положены квоты на ловлю определённого количества рыбы, но на деле все аукционы выигрывают крупные компании, которые могут предложить такие суммы, что общины им не соперники", - заявили участники акции.

По словам участников шествия, чиновники регулярно заявляют о том, что коренные народы не имеют права заходить на большую часть территорий, которые отнесены в категорию промышленных. Прежние пастбища и водоёмы, в которых они традиционно ловили рыбу, загрязняют крупные промышленные предприятия, в частности, "Норникель".