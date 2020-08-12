В США скончался писатель Игорь Ефимов

В Соединенных Штатах скончался писатель, историк, эссеист, издатель Игорь Ефимов. Ему было 83 года.

Игорь Маркович Ефимов родился в Москве в 1937 году, окончил Ленинградский Политехнический и московский Литературный институт. Входил в ленинградскую литературную группу "Горожане" (вместе с Борисом Вахтиным, Владимиром Марамзиным и другими). Выпустил ряд повестей и рассказов для детей, теле- и радиопьес. Член Союза писателей с 1965 года.

Параллельно писал для самиздата: его книги "Практическая метафизика" и "Метаполитика" распространялись под псевдонимом Андрей Московит и затем вышли на Западе. Эмигрировал вместе с женой Мариной Ефимовой-Рачко в 1978 году, работал в американском издательстве "Ардис", позднее открыл собственный издательский дом "Эрмитаж".

Игорь Ефимов — автор свыше 30 книг, среди которых романы "Как одна плоть", "Архивы страшного суда", "Седьмая жена", историческое исследование убийства президента Кеннеди, философский труд "Стыдная тайна неравенства", двухтомные мемуары "Связь времён". Все заграничные книги писателя переизданы в России.