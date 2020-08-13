"Божья роса": соцсети о российской вакцине

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Итак, российские власти сообщают о регистрации вакцины против COVID-19. Владимир Путин даже заявил, что препарат испытывался на одной из его дочерей. Между тем, имеющиеся в открытом доступе данные о вакцине вызывают у многих скепсис.

Алексей Меринов:

короче, мы винеры, остальные лузеры

Олег Лекманов:

Ура-ура, сбылась мечта всех детсадовцев!

Сегодня Российское руководство сделало сенсационное объявление: наши медики первыми в мире изобрели таблетки для бессмертия! Они уже прошли клинические испытания - те, кому из дали до сих пор живы.

Михаил Шевелёв:

Российская вакцина от коронавируса оправдала самые смелые ожидания. После ее применения колесные диски выглядят как новые.

Владимир Гуриев:

мне кажется, главная проблема с российской вакциной в том, что чип в первых партиях наверняка работать будет не очень хорошо, а батарейка не будет хорошо работать никогда, при этом штрафы за неработающий чип будут сниматься исправно, и хрен их потом оспоришь.

Пётр Талантов:

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса. Первую в мире, быстрее всех. Регистрировало то же ведомство, что допускает присутствие на рынке "Анаферона" в качестве эффективного противопростудного средства и дает путевку в жизнь прочим "чудесам" российской медицины.

Ирина Якутенко:

Сделали ударными темпами, даже не пятилетку в три года, а прямо-таки за две недели, как рассказал её разработчик. Не буду повторять, уже сто раз проговорено, что так быстро медицинские средства выпускать нельзя – они по определению не успеют пройти всех необходимых проверок. Будем надеяться, что эта вакцина безопасна и дает иммунный ответ. Потому что, очевидно, в вакцинированной популяции не нужно соблюдать ограничительных мер. Впрочем, если иммунный ответ окажется не стойким, мы это быстро увидим по росту новых случаев после отмены мер. Проведем для всего мира большой эксперимент на людях. Спасибо, пожалуйста.

Куда хуже другое. Как мы видели в случае с многодневными выборами, экстренные практики, один раз использованные, потом очень оперативно становится постоянными. И если такая стремительная регистрация лекарств без проверок станет нормой – вот это будет уже по-настоящему плохо.

Алексей Навальный:

Интересно, сколько вообще людей готов угробить Путин просто ради пиаровского вранья?

Сейчас это "мы первые изобрели вакцину от коронавируса". Весь мир смеется, даже ВОЗ говорит: аллё, вы третий этап проверки не прошли, какое там "изобрели".

Ни одного отчета/публикации в приличных научных журналах.

Юлия Ауг:

Свойства "вакцины" изучали всего на 38 добровольцах.

То есть Путин объявил о регистрации вообще неизвестно чего.

Потрясающе.

Сергей Мардан:

Рассказ про дочь, которая сделала прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо, это конечно замечательно. Только совещание Путин снова провел по зуму.

Так что вопросов по вакцине больше не имеем...

Вадим Лукашевич:

Над этим недоумевает (и уже смеется) весь мир.

Осталось понять, в какую из трех категорий 38-ми испытуемых попала дочь Путина

Остап Кармоди:

Дочь Путина приняла вакцину от коронавируса, которую Владимир Владимирович лично достал для неё в амфоре со дна Марианской впадины.

Стас Кувалдин:

А вообще, если одна из дочерей Путина сделала себе новую вакцину, то вторая, видимо, в контрольной группе?

Рустем Адагамов:

Еще один путинский пук в лужу.

Карина Кокрэлл-Фере:

Подожду-ка я британской вакцины...

Ярослав Игнатовский:

Насчёт "первой в мире" вакцины. Коллеги говорили мне ещё в апреле, что вакцина у нас уже есть. Просто не можем пока объявить, а то, будет понятно, что Россия знала о вирусе заранее. А как она могла о нем знать?

Коспирология? Наверняка. Поэтому порадуемся за страну и науку, что мы наконец "первые в мире".

И да, вы давно слышали, чтобы президент первым поднимал тему своих дочерей? Сегодня точно случилось что-то, после чего мир не будет прежним.

Андрей Волна:

Я принципиально не принимаю участия в спорах с антипрививочниками. По одной просто причине - с одной стороны наука с её доказательствами, с другой - средневековое мракобесие, окрашенное современными красками.

Но, вот тут, пожалуй, первый случай, когда я не готов привиться и не готов рекомендовать это к применению своим пациентам и не только. Всем. Пока, во всяком случае, не рекомендую.

Это выглядит очень опасным - применение вакцины не только не прошедшей всех требуемых клинических испытаний, но и пробные результаты применения которой не опубликованы.

И то, что вроде бы прививку получила «одна из этих женщин» (с) - это не аргумент.

В целом же, боюсь, что по «прививочному делу» в общем наносится тяжелейший удар.

Вакцинация (прививка, иммунизация) - это преднамеренное вмешательство в сложно выстроенную биологическую систему с целью стимуляции иммунного ответа. И базис здесь - сугубо научный. Если научной основы нет, то делать этого не нужно, с моей точки зрения.

Лёля Шергова:

Некоторым нравится сравнивать Трампа с Путиным, но нет, общего мало. Вот, например: "Вакцина формирует устойчивый иммунитет" и "прошла все необходимые проверки", заверил Путин. Чтобы подчеркнуть свое доверие к разработанному препарату, он добавил, что такую прививку уже сделала одна из его дочерей."

А Трамп бы сказал, что уже укололся сам. Два раза на всякий случай.

Армен Гаспарян:

Удивительно видеть гнев диссидентов от коронавируса, что никакой российской вакцины не существует. Ее вообще нельзя было создать в нашем родимом Мордоре, тем более - так быстро. А если и создали - то опять не будет работать. Это теперь утверждают те самые дебилы, которые уверяли, что коронавируса нет, его придумал Собянин ради своей политической карьеры. Отсюда простой вопрос: вам-то какое дело до вакцины, если коронавируса, по вашим утверждениям, нет? Или, вы уже заняли очередь на прививку и опасаетесь, что вам не достанется?

Сергей Турко:

Если бы вакцину придумали британцы, или американцы, ну на край немцы, они бы сказали "Вау! Грейт джёб". А тут русские, ну как так можно?

Ольга Скабеева:

Вслед за второй волной КОВИД-19 запад охватила эпидемия бессильной злобы и зависти. Заявки на покупку одного миллиарда доз российской вакцины- первой в мире от ковид-19- уже оформили 20 государств мира. Прививку сделали дочери Путина, сам Путин сегодня на обложке одной из крупнейших французских газет Liberation. Его изобразили в образе суперагента Бонда с вакциной от коронавируса в руке вместо пистолета. Есть ещё и такая вариация на тему зависти по поводу нашей вакцины- Путин верхом на буром медведе спешит всем сделать прививку. Шприц за спиной, сам Путин в этот момент жаждет господства. По глазам видно!!

Виталий Третьяков:

Господа, вы жлобы!

Реакция Запада на сообщение о регистрации в России первой вакцины против covid-19 - всё, что нужно знать о моральных ценностях Запада по отношению к другим: злоба, скрытая зависть, запредельное лицемерие, хамство и, конечно же, жлобство.

Сергей Лукьяненко:

Ребята, когда вам говорят, что в России производят плохие лекарства - в этом есть зерно истины. Но лишь зерно.

"Плохие лекарства" - это всё равно как "плохие машины". Да, легковые в России не очень. А вот если говорить о Камазах или современной сельхозтехнике - картина иная.

Производство вакцин и в СССР, и в России находилось всегда на очень высоком уровне. Это не объект коммерческого интереса, это вопрос национальной безопасности и, слава Богу, все власти это понимали.

А те целительные мотивационные указания, которые наши вирусологи получили зимой, вкупе с финансированием - вообще способны творить чудеса.

И с испытаниями всё неплохо. Кстати, несколько сот весьма небедных людей заплатили за то, чтобы их привили пораньше. По сути - провели испытания на себе.

В общем - я привьюсь, если до того не заболею. А вы как хотите, конечно. Кто я такой, чтобы мешать вам выбирать свой путь?

Павел Смоляк:

Западу по должности запрещено верить в русскую вакцину от коронавируса, но она существует и скоро вылечит миллионы людей по всему миру.

Все забыли, что В.В. Путин помешан на здоровье и где-то пятнадцать лет назад приказал искать «эликсир бессмертия» - любое лекарство, которое может продлить жизнь без хирургического вмешательства.

Вакцину от коронавируса русские ученые из секретного медицинского центра, во главе которого дочь Путина, разработали еще в марте-апреле, последние испытания проведены в мае.

Вакцину испытали на себе все президентские генералы – Золотов, Шойгу, Зиничев, etc, ей лечили премьера Мишустина и остальных заболевших министров, только поэтому они все легко перенесли смертельную болезнь и быстро вернулись на работу.

Несомненно, для Путина готовят стопроцентную вакцину без побочных эффектов, все-таки Владимир Владимиров по возрасту в зоне особого риска. Укол президенту будет транслироваться в прямом эфире.

Россия, совсем коротко, опять спасла весь мир.

Виктор Мараховский:

Крупные СМИ повторяют, что русские свою вакцину тестировали не по правилам и вообще непонятно, работает ли она.

Должен отметить: интеллектуальная добросовестность требовала бы хотя бы пару абзацев уделить вопросу "что если русская вакцина действует, как это изменит расклады".

Но этим вопросом не задаётся никто. Русская вакцина не может действовать. Британская может, американская может, немецкая может, даже на китайскую, бубня о тоталитаризме и возможном лабораторном происхождении ковида, они худо-бедно согласились бы.

Но русские способны первыми сделать работающую вакцину не более, чем запустить первый спутник в космос сейчас, в нашем 1957-м.

....А, чччорртдт.

Андрей Тараканов:

История с вакциной от ковида - это отчаянная попытка Путина повторить запуск Гагарина в космос. Типа, смотрите, какие мы крутые. С нами нужно дружить и уважать. Этакая вундервафля Гитлера в конце войны, чтобы развернуть вспять историю. Дедушка, правда, не отдупляет, что западный мир давно раскусил совковую идеологию (смотрите сериал Чернобыль) идущую от закомплексованности и ущербности.

Глеб Морев:

Ситуация с антиковидной вакциной развивается в России по «спортивному» сценарию. В спорте к реальным достижениям спортсменов подключилось государство с допинговой программой и подменой пробирок с помощью ФСБ – потому что в логике пропаганды надо быть не «выдающимся», надо быть ПЕРВЫМ. Так и тут: важнее всего быть ПЕРВЫМИ В МИРЕ, ради этого можно выставить на посмешище замечательных ученых, предполагавших работать с соблюдением международных правил.