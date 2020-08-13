Интерпол объявил в розыск топ-менеджера Wirecard, связанного с ГРУ

Интерпол и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии объявили в международный розыск бывшего топ-менеджера немецкой платежной системы Wirecard Яна Марсалека . Он считается главным действующим лицом махинаций в компании, в балансе которой обнаружили дыру в два миллиарда евро.



Как указано в карточке Марсалека на сайте Интерпола, его ищут за нарушение законов Германии о ценных бумагах их торговле, преступное злоупотребление доверием и мошенничество.



22 июня по запросу прокуратуры окружной суд Мюнхена выдал ордер на арест Марсалека и объявил его международный розыск. Немецкая уголовная полиция предполагает, что Марсалек покинул Германию через несколько дней после ухода из совета директоров Wirecard.

Немецкая газета Handelsblatt писала, что Марсалек скрывается в России. Источники газеты утверждают, что он живет в частном доме недалеко от Москвы под надзором ГРУ. Издание утверждает, что до этого Марсалек вывел в Россию из Дубая крупную сумму в биткоинах.

Ранее Spiegel, Insider и группа Bellingcat в рамках совместного расследования пришли к выводу, что Марсалек скрывается в Белоруссии или России. В публикации говорится, что Марсалек взаимодействовал с российскими спецслужбами, а возможно, и работал на них.

Financial Times писала, что для завоевания авторитета среди финансистов Марсалек показывал партнерам секретные документы о расследовании отравления Скрипалей в Солсбери и российском яде "Новичок". По данным Spiegel, перемещения Марсалека с 2015 года отслеживала ФСБ, но в 2016-м слежка по неизвестным причинам прекратилась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в июле заявлял, что в Кремле ничего не знают о переезде Марсалека в Россию.