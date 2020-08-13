В Минске женщины вновь встали в "цепи солидарности" против насилия

В Минске утром 13 августа снова проходят акции солидарности с задержанными в ходе протестов против результатов президентских выборов. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Женщины с цветами в руках, белой одежде и с белыми лентами встали в "цепи солидарности" на нескольких улицах и проспектах белорусской столицы. Водители проезжающих автомобилей сигналят им в знак поддержки.

К ним присоединились медики 1-ой городской больницы.

Накануне акции женщин против жёстких разгонов милицией участников протестов за пересмотр итогов президентских выборов прошли в нескольких городах Белоруссии.

В Минске около 250 женщин выстроились в цепь со словами "Прекратите нас бить! Нам просто нужен правильный подсчет голосов!".

В Витебске на акции задержали 15 женщин, в Могилёве – четырёх участниц мирного выступления. В Бобруйске в цепь встали около 35 женщин и несколько мужчин. В Гомеле на акцию протеста вышли около 500 человек, они возложили цветы в память о жертвах насилия на ступени облисполкома.