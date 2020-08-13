В Минске женщины вновь встали в "цепи солидарности" против насилия

В Минске утром 13 августа снова проходят акции солидарности с задержанными в ходе протестов против результатов президентских выборов. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
Женщины с цветами в руках, белой одежде и с белыми лентами встали в "цепи солидарности" на нескольких улицах и проспектах белорусской столицы. Водители проезжающих автомобилей сигналят им в знак поддержки.
К ним присоединились медики 1-ой городской больницы.
Накануне акции женщин против жёстких разгонов милицией участников протестов за пересмотр итогов президентских выборов прошли в нескольких городах Белоруссии.
В Минске около 250 женщин выстроились в цепь со словами "Прекратите нас бить! Нам просто нужен правильный подсчет голосов!".
В Витебске на акции задержали 15 женщин, в Могилёве – четырёх участниц мирного выступления. В Бобруйске в цепь встали около 35 женщин и несколько мужчин. В Гомеле на акцию протеста вышли около 500 человек, они возложили цветы в память о жертвах насилия на ступени облисполкома.
- Стихийные выступления против победы на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко начались вечером 9 августа, после закрытия избирательных участков и оглашения властями предварительных итогов голосования, согласно которым Александр Лукашенко получил более 80 процентов голосов избирателей. Его основной соперник – кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – набрала 10 процентов голосов. Оппозиция проводила свой подсчёт голосов, который показал противоположный результат.
- Власти жёстко разгоняют демонстрантов. Милиция использует водомёты, резиновые пули и светошумовые гранаты, слезоточивый газ. За время протестов в Минске и еще более 20 городах страны были задержаны свыше 6 тысяч человек, не менее 250 человек пострадали. Также, по официальным данным, есть один погибший.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.