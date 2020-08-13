Суд вновь оправдал жителя Бугульмы по делу о насилии над дочерью

Суд города Бугульмы в Татарстане вновь оправдал местного жителя Сергея Кукушкина, которому предъявили обвинения по статье о сексуальном насилии над его полуторагодовалой дочерью. Об этом сообщает Idel.Реалии со ссылкой на прокуратуру республики.



При этом суд признал Кукушкина виновным по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и назначил ему 8 месяцев исправительных работ. От наказания его освободили, учтя срок нахождения под стражей и домашним арестом.



Государственное обвинение с судебным решением не согласилось и намерено обжаловать его в апелляционном порядке.

Ранее прокурор требовал для Кукушкина 14 лет колонии строгого режима.

Инцидент произошел вечером 27 октября 2019 года. Кукушкин, оставшийся дома с детьми, позвонил жене и рассказал о начавшемся кровотечении у их полуторагодовалой дочери. Приехавшие на вызов медики отвезли ребёнка в больницу. Там врач-гинеколог диагностировал травмы, полученные в результате насилия.

Сергея Кукушкина задержали в тот же день. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера против малолетнего ребенка. Он объяснял, что обнаружил кровь у дочери, когда менял подгузник. В апреле 2020 года Бугульминский районный суд оправдал Сергея Кукушкина. В его действиях не нашли состава преступления.

В июне об истории написали в СМИ. После этого в сети началась кампания против Сергея Кукушкина. Появилась петиция с требованием наказать мужчину. В итоге Верховный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в тот же суд.