Израиль нанёс удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из Газы. За последние дни взрывные устройства вызвали в Израиле более 80 пожаров.

Боевые вертолёты и танки обстреляли комплекс военно-морских сил ХАМАС, подземные коммуникации и наблюдательные посты, говорится в заявлении израильских военных.

Палестинская пресса сообщает о нанесении ущерба жилым домам в Газе. Пострадавших нет.

Израильские СМИ утром 13 августа пишут, что министр обороны страны Бени Ганц распорядился прекратить поставки топлива в Газу. На границе с сектором Израиль начал разворачивать дополнительные батареи системы ПВО "Железный купол".

Исламистское движение ХАМАС контролирует сектор Газа. Организация признана террористической в странах Евросоюза, США, Канаде, Израиле и Великобритании (боевое крыло). Россия осуждает радикальные действия ХАМАС, но к террористическим организациям не причисляет.